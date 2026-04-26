Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPHCM tính thu hơn 600.000 tỷ từ đất

Duy Quang

TPO - Trong đó, nguồn thu từ tiền sử dụng đất (xác định giá đất cụ thể) dự kiến là 236.311 tỷ đồng từ 304 khu đất, nguồn thu từ bán đấu giá là 54.549 tỷ đồng, nguồn thu từ các dự án dự kiến thanh toán hợp đồng BT là 325.850 tỷ đồng với 11 dự án, nguồn thu từ tiền thuê đất hằng năm dự kiến là 169 tỷ đồng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa có báo cáo cập nhật, cung cấp các cơ sở, địa chỉ nhà đất liên quan đến nguồn thu từ giao đất có thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2026 - 2030.​

Theo đó, qua rà soát, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết, nguồn thu dự kiến giai đoạn 2026 - 2030 tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Cụ thể, nguồn thu từ tiền sử dụng đất (xác định giá đất cụ thể) dự kiến là 236.311 tỷ đồng từ 304 khu đất. ​

4.jpg
Việc bán đấu giá 9 khu đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ mang về cho TPHCM 31.054 tỷ đồng.

Nguồn thu từ bán đấu giá là 54.549 tỷ đồng. Trong đó có ​9 khu đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm dự kiến số thu là 31.054 tỷ đồng, ​1 khu đất ngoài Khu đô thị mới Thủ Thiêm dự kiến số thu là 23.495 tỷ đồng.

​Nguồn thu từ các dự án dự kiến thanh toán hợp đồng BT là 325.850 tỷ đồng với 11 dự án. Nguồn thu từ tiền thuê đất hằng năm dự kiến số thu là 169 tỷ đồng. Như vậy, tổng nguồn thu dự kiến giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 616.879 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết, công tác xác định giá đất thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển đô thị, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo điều kiện cho nhà đầu tư phát triển dự án, thúc đẩy thị trường bất động sản, làm cơ sở để hoàn thiện pháp lý nhà đất cho người dân và nhà đầu tư.

#TPHCM tính thu #thu hơn 600 ngàn tỷ từ đất #nguồn thu #tiền sử dụng đất #xác định giá đất cụ thể #nguồn thu từ bán đấu giá #thanh toán hợp đồng BT #tiền thuê đất hàng năm #tiền thuê đất

