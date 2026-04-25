TPHCM chốt nhà đầu tư xây Trung tâm hành chính mới gần 30.000 tỷ đồng

TPO - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn sẽ bố trí hơn 5.963 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và huy động khoảng 23.673 tỷ đồng vốn vay để triển khai dự án đầu tư xây dựng Quảng trường trung tâm TPHCM và Trung tâm hành chính TPHCM, với thời gian thực hiện dự kiến trong 2 năm, từ năm 2026 - 2028.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TPHCM vừa ký quyết định chọn Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn là nhà đầu tư xây dựng Quảng trường trung tâm TPHCM và Trung tâm hành chính TPHCM theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn có địa chỉ tại 141 - 143 Hàm Nghi, phường Bến Thành, TPHCM. Doanh nghiệp này được cho là nằm trong hệ sinh thái Sun Group.

UBND TPHCM giao Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi kèm theo hồ sơ năng lực và dự thảo hợp đồng, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ, tài liệu dự án theo quy định, cung cấp thông tin, hồ sơ khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu phục vụ công tác kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát.

UBND TPHCM giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, nội dung trình duyệt; tham mưu, đề xuất UBND TPHCM về công tác tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án kèm theo dự thảo hợp đồng theo đúng quy định.

Phối cảnh Quảng trường trung tâm TPHCM và Trung tâm hành chính TPHCM.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, UBND phường An Khánh và các sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ quản lý, có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo liên quan đến dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Tại Kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 vào giữa tháng 4/2026, các đại biểu đã thông qua chủ trương đầu tư dự án Quảng trường trung tâm TPHCM và Trung tâm hành chính TPHCM theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng BT.

Dự án có quy mô sử dụng đất gần 47 ha, gồm 4 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 là xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hầm xe khu vực công viên cảnh quan.

Dự án thành phần 2 là xây dựng Trung tâm hành chính của TPHCM, tổng mức đầu tư gần 18.500 tỷ đồng. Dự án thành phần 3 là Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn 2.000 chỗ ngồi với tổng mức đầu tư 6.856 tỷ đồng.

Dự án thành phần 4 là Quảng trường trung tâm TPHCM với sức chứa đáp ứng khoảng 268.000 người đối với các sự kiện chính trị và khoảng 500.000 người đối với lễ hội văn hóa. Tổng mức đầu tư hơn 733 tỷ đồng.

Theo kế hoạch của UBND TPHCM, dự án thành phần 4 sẽ được khởi công vào ngày 29/4, chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Khi được hình thành, Quảng trường trung tâm TPHCM và Trung tâm hành chính TPHCM sẽ là tổ hợp Trung tâm Hành chính - chính trị mới hiện đại, tập trung, đáp ứng yêu cầu bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan quản lý nhà nước, góp phần sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Qua đó giảm sự phân tán trụ sở hành chính, sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị và tạo điều kiện để tái bố trí, khai thác các trụ sở hiện hữu cho các mục đích công cộng, dịch vụ đô thị phù hợp theo quy hoạch.