Hà Nội mở bán căn hộ NƠXH giá dưới 1 tỷ đồng/căn

Ninh Phan

TPO - Khu nhà ở xã hội tại xã Quang Minh (Hà Nội) sẽ được mở bán từ quý III, với giá khoảng 15,7 triệu đồng/m2. Căn hộ nhỏ nhất có giá 855 triệu đồng - đây là mức giá thấp nhất trong những dự án mở bán mới tại Hà Nội thời gian qua.

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa công bố thông tin về Nhà ở xã hội (NƠXH) thuộc Khu đô thị mới Thanh Lâm Đại Thịnh 2, xã Quang Minh. Dự án do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) làm chủ đầu tư, được xây dựng trên các ô đất CT-01, CT-02, CT-07.

Trong đó, công trình NƠXH tại ô đất CT-01 và CT-02 có diện tích đất hơn 0,4 ha, cao 6 tầng với quy mô 265 căn hộ. Trong đó 159 căn được mở bán còn lại là cho thuê. Diện tích căn để bán dao động từ 54,53m2 đến 66,53m2, mức giá gần 15,7 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và phí bảo trì).

Với đơn giá này, căn hộ nhỏ nhất có giá khoảng 855 triệu đồng, trong khi căn lớn nhất khoảng hơn 1,04 tỷ đồng.

Khu NƠXH tại xã Quang Minh (Hà Nội) sẽ được mở bán từ quý III, với giá khoảng 15,7 triệu đồng/m2. Ảnh minh họa.

Trong khi đó, toà NƠXH tại ô đất CT-07 có diện tích đất gần 0,4 ha, cao 6 tầng với tổng số 215 căn hộ, trong đó có 123 căn hộ để bán với loại diện tích căn hộ từ gần 35m2 đến 69m2. Số căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê là 74 căn.

Giá bán tại đây là 15,77 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và phí bảo trì).

Khu NƠXH dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng từ quý IV/2027. Thời gian tiếp nhận hồ sơ mua nhà dự kiến từ quý III/2026.

Đây là một trong những dự án NƠXH mở bán mới có giá rẻ nhất Hà Nội.

Giá NƠXH mở bán tại Hà Nội thời gian qua liên tục lập đỉnh, có dự án vượt 32 triệu đồng/m2.

Sở Xây dựng TP Hà Nội mới đây cũng công khai giá bán, thuê mua dự án NƠXH cho lực lượng vũ trang tại phường Thanh Liệt (Valenta Nguyễn Xiển). Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Videc - Trường Thành. Giá bán mỗi m2 (chưa gồm thuế VAT, phí bảo trì) khoảng 31,4 triệu đồng.

Trong khi đó, dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang khác tại ô đất N02, số 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình có giá trung bình 32,2 triệu đồng/m2.

Dự án cao 27 tầng, 1 tầng tum thang và 3 tầng hầm kép (tương đương 5 tầng để xe). Dự án có 408 căn NƠXH, trong đó khoảng 90% số căn (367 căn) để bán, diện tích khoảng 70m2/căn; khoảng 10% số căn (41 căn) để thuê mua, diện tích khoảng 70m2/căn...

#Nhà ở xã hội #HUD Mê Linh #dự án nhà ở #nhà giá rẻ #Hà Nội

