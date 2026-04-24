Văn Phú đạt top 10 chủ đầu tư Bất động sản uy tín 2026

Ngày 22/4, tại TP Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú được vinh danh Top 10 Chủ đầu tư bất động sản uy tín 2026. Theo bảng đánh giá xếp hạng từ VietnamReport, Văn Phú nằm ở vị trí Top 5 cùng với nhiều chủ đầu tư uy tín như Vinhomes, Nam Long, Ecopark…Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp Văn Phú góp mặt trong bảng xếp hạng này.

Bảng xếp hạng Top 10 Chủ đầu tư Bất động sản uy tín 2026 do VietnamReport công bố

Bảng xếp hạng của VietnamReport là kết quả nghiên cứu độc lập, được xây dựng trên nguyên tắc khoa học và khách quan dựa vào cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp thuộc ngành bất động sản với dữ liệu tài chính cập nhật đến 31/12/2025, kết hợp sử dụng phương pháp Media Coding (mã hóa dữ liệu báo chí trên truyền thông), khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan nhằm đưa ra đánh giá tổng hợp và đầy đủ nhất về doanh nghiệp.

Việc duy trì 4 năm liên tiếp và liên tục tăng bậc trong bảng xếp hạng “Top 10 chủ đầu tư Bất động sản uy tín” đã cho thấy sự ổn định và bền bỉ của Văn Phú trong suốt những năm qua. Đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường Bất động sản đang trải qua nhiều biến động, điều này càng chứng tỏ năng lực của doanh nghiệp trong việc thích ứng linh hoạt trước những thay đổi của thị trường, duy trì đà tăng trưởng bền vững, đồng thời củng cố vững chắc vị thế và uy tín trên thị trường bất động sản.

Đại diện Văn Phú nhận cúp và chứng nhận Top 10 Chủ đầu tư bất động sản uy tín 2026

Năm 2025, Văn Phú ghi nhận tình hình kinh doanh khả quan với doanh thu hơn 2000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 395 tỷ đồng, thực hiện 112% lợi nhuận năm 2025 đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Năm 2025 cũng là năm đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của Văn Phú trong tất cả các hoạt động, đặc biệt là chiến lược phát triển theo hướng bài bản, linh hoạt và có chiều sâu; tập trung tái cấu trúc danh mục đầu tư, nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời đẩy mạnh triển khai các dự án trọng điểm nhằm tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn. Theo đó, để chuẩn bị cho sự bứt phá trong giai đoạn 2025 – 2030, Văn Phú đã đẩy mạnh chiến lược mở rộng tại TP HCM và các vùng phụ cận với 4 dự án trọng điểm, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 52.000 tỷ đồng. Danh mục gồm các dự án tại: Nhà Bè (nằm tại khu vực đường Lê Văn Lương - Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè, TP. HCM) với diện tích khoảng 30ha, tổng mức đầu tư khoảng 5000 tỉ; Tân Kiên (huyện Bình Chánh cũ - nằm tại khu vực nút giao quốc lộ 1A - Đại lộ Võ Văn Kiệt, Xã Tân Nhựt, TP. HCM) với diện tích 9,2ha, tổng mức đầu tư khoảng 12.000 tỉ; Vũng Tàu (nằm tại khu vực Phường Phước Thắng, TP. HCM) với diện tích 42,4ha, tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỉ; Dự án khu đô thị du lịch Đại Phước (Đồng Nai) với diện tích 120ha, tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỉ.

Năm 2025 cũng là năm ghi dấu ấn của thương hiệu Văn Phú trên thị trường bất động sản với triết lý “vị nhân sinh”. Vượt ra khỏi khuôn khổ làm mới định vị thương hiệu, doanh nghiệp triển khai hệ sinh thái sản phẩm chuyên biệt gồm Vlasta và Vlasta Premier, qua đó hiện thực hóa triết lý “Bất động sản Vị nhân sinh” bằng một chiến lược phát triển cụ thể và có chiều sâu. Với lộ trình quy hoạch bài bản, trải dài từ Hà Nội, Hải Phòng đến Huế, TP.HCM và Đồng Nai, Văn Phú từng bước khẳng định vai trò của một nhà phát triển đô thị lấy con người làm trung tâm trên quy mô toàn quốc.

Sau những thành công vang dội tại Vlasta - Sầm Sơn (Thanh Hóa) và Vlasta - Thủy Nguyên (Hải Phòng), lộ trình tương lai của dòng sản phẩm này đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Năm 2026, Văn Phú dự kiến khởi công hai đại dự án: Vlasta - Đại Phước (Đồng Nai) và Vlasta - Tân Mỹ (Bắc Ninh), mang theo kỳ vọng xây dựng chuẩn mực cao cấp cho nhịp sống gắn kết và bền vững.

Song song với Vlasta, Văn Phú phát triển dòng sản phẩm Vlasta Premier - dòng cao cấp nâng chuẩn, dành riêng cho giới thượng lưu, những người tìm kiếm sự tinh tuyển về vị trí và đặc quyền riêng tư. Triết lý “Vị nhân sinh” tại Vlasta Premier được diễn giải theo hướng thấu cảm cá nhân. Không gian sống không áp đặt khuôn mẫu, mà được thiết kế linh hoạt, cá nhân hóa, cho phép chủ nhân tự do sống theo nhịp điệu riêng của mình.

Phối cảnh dự án Vlasta Premier – Phú Hội (Huế)

Với những dấu ấn lần đầu tiên ra mắt trong năm 2026 như Vlasta Premier - Phú Thuận (Nam Sài Gòn) và Vlasta Premier - Phú Hội (Huế) cận kề trục văn hóa, cảnh quan sông Hương, Văn Phú chứng minh khả năng "may đo" những không gian sống cá nhân hoá.

Phối cảnh dự án Vlasta Premier – Phú Thuận (TP. HCM)

Năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn tăng tốc cho hành trình “Bất động sản Vị nhân sinh”. Thông qua hệ sinh thái Vlasta và Vlasta Premier, Văn Phú tiếp tục theo đuổi mục tiêu kiến tạo những không gian sống thấu cảm, bền vững và có giá trị dài hạn. Trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao chuẩn sống và trải nghiệm, chiến lược này được xem là nền tảng để Văn Phú khẳng định vị thế của một nhà phát triển đô thị lấy con người làm trung tâm trên tầm vóc quốc gia. Mỗi công trình không chỉ là một sản phẩm, mà là một phần của hành trình sống tốt đẹp hơn cho con người Việt Nam hôm nay và mai sau.