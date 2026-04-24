Khải Hoàn Land ký kết tổng thầu Phước Thành, bảo chứng chất lượng cho Khải Hoàn Imperial

Ngày 23/4/2026, tại GEM Center (TP.HCM), Tập đoàn Khải Hoàn Land (HOSE:KHG) chính thức ký kết cùng Cổ phần Xây dựng Phước Thành – đơn vị sẽ là Tổng thầu xây dựng cho dự án căn hộ hạng sang chuẩn Bespoke Khải Hoàn Imperial.

Sự kiện ký kết có sự tham dự của Ban Lãnh đạo Khải Hoàn Land – đơn vị phát triển dự án Khải Hoàn Imperial, đại diện Tổng thầu xây dựng Phước Thành cùng đông đảo đối tác chiến lược và hơn 80 đại lý phân phối uy tín, tạo nên không gian kết nối trang trọng, chuyên nghiệp, đồng thời cho thấy mức độ quan tâm lớn của thị trường đối với dự án.

Theo giới chuyên môn, việc lựa chọn tổng thầu xây dựng không chỉ là bài toán kỹ thuật, mà còn là yếu tố quyết định trực tiếp đến tiến độ, chất lượng thi công và độ bền vững của công trình. Đây cũng là một trong những tiêu chí được khách hàng và nhà đầu tư đặc biệt quan tâm, góp phần củng cố niềm tin vào giá trị thực và khả năng gia tăng giá trị của dự án trong dài hạn.

Được biết, Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành là một trong những tổng thầu xây dựng hàng đầu tại Việt Nam, với hơn 20 năm phát triển bền vững cùng kinh nghiệm triển khai 180 dự án trong và ngoài nước. Danh mục công trình trải rộng từ căn hộ cao cấp, khu đô thị quy mô lớn đến các dự án công nghiệp, nghỉ dưỡng, giáo dục và y tế, qua đó khẳng định năng lực thi công toàn diện cùng khả năng thích ứng với những yêu cầu kỹ thuật khắt khe. Trên thị trường, Phước Thành được xem là “cánh tay thép” đứng sau nhiều công trình mang tính biểu tượng, không chỉ bởi quy mô triển khai mà còn ở năng lực kiểm soát tiến độ, chất lượng và độ hoàn thiện ở mức cao. Chính sự đồng bộ giữa tốc độ thi công và tiêu chuẩn kỹ thuật đã tạo nên uy tín vững chắc cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần kiến tạo giá trị bền vững cho mỗi công trình mà đơn vị tham gia.

﻿Phước Thành là một trong những tổng thầu xây dựng hàng đầu tại Việt Nam – bảo chứng cho chất lượng và tiến độ xây dựng của dự án.

Đặc biệt, Tổng thầu Phước Thành cũng là đơn vị thi công dự án Khải Hoàn Prime – khu compound chuẩn resort ven sông tại Nam TP.HCM do Khải Hoàn Land phát triển trước đó. Dự án tạo được dấu ấn tích cực trên thị trường với pháp lý hoàn chỉnh (đủ điều kiện ký Hợp đồng mua bán) và đồng loạt triển khai đến tầng 22 trên cả 3 tháp. Dự kiến, tòa tháp đầu tiên của dự án Khải Hoàn Prime sẽ cất nóc vào tháng 7/2026, tiếp tục củng cố năng lực thi công thực tế và uy tín triển khai dự án của Phước Thành.

Theo đó, sự đồng hành của một tổng thầu giàu kinh nghiệm như Phước Thành được xem là nền tảng quan trọng để Khải Hoàn Imperial hiện thực hóa các tiêu chuẩn khắt khe của dòng sản phẩm căn hộ hạng sang chuẩn Bespoke . Từ kết cấu, vật liệu đến hoàn thiện, mỗi hạng mục đều được kiểm soát đồng bộ, hướng đến độ chính xác cao và tính bền vững lâu dài.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện Tổng thầu Phước Thành cho biết: “Sau dấu ấn hợp tác tại dự án Khải Hoàn Prime, việc tiếp tục được Khải Hoàn Land tin tưởng lựa chọn cho Khải Hoàn Imperial là minh chứng cho mối quan hệ đồng hành bền chặt giữa hai bên. Phước Thành cam kết phát huy tối đa năng lực, triển khai thi công theo tiêu chuẩn cao nhất, đảm bảo tiến độ, chất lượng và giá trị bền vững cho dự án.”

Đón đầu sự tăng trưởng mạnh mẽ của cộng đồng chuyên gia, quản lý cấp cao, gia đình thành đạt đang tăng trưởng mạnh mẽ tại khu vực Đông Bắc TP.HCM, Khải Hoàn Imperial định vị là căn hộ hạng sang chuẩn Bespoke Living – kiến tạo không gian sống cá nhân hóa cho từng nhóm cư dân chuyên biệt.

Khải Hoàn Imperial sở hữu vị trí nổi bật trên trục Quốc lộ 13

Khải Hoàn Imperial sở hữu vị trí nổi bật trên trục Quốc lộ 13 – tuyến giao thông huyết mạch của khu vực, liền kề sân golf Sông Bé, đối diện AEON Mall Bình Dương Canary; đồng thời kết nối nhanh đến Vành đai 3 và tuyến Metro số 2 (TP.HCM – Thủ Dầu Một), qua đó không chỉ gia tăng năng lực liên kết vùng mà còn mở ra dư địa tăng trưởng giá trị bền vững trong dài hạn.

Đáng chú ý, dự án mang dấu ấn thiết kế của Dewan – đơn vị kiến trúc quốc tế với hơn 40 năm kinh nghiệm, được vinh danh “Dự án có thiết kế phong cách sống tốt nhất năm 2025” tại Dot Property Southeast Asia Awards. Không đi theo hướng đại trà, dự án tập trung vào chiều sâu trải nghiệm với hệ tiện ích đa tầng, nổi bật như Quảng trường tri thức, Công viên tinh hoa hội tụ, hồ bơi vô cực tầng 21, Phòng tập Virtual Golf, trung tâm Gym – fitness, trung tâm Spa & sauna, thư viện, rạp chiếu phim mini... tạo nên một hệ sinh thái sống cân bằng, tận hưởng, tái tạo năng lượng và kết nối cộng đồng cùng đẳng cấp.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao chất lượng thực, việc ký kết với tổng thầu Phước Thành được xem là bước đi chiến lược, thể hiện rõ tầm nhìn dài hạn và cam kết nghiêm túc của Khải Hoàn Land trong việc kiến tạo dòng sản phẩm hạng sang chuẩn Bespoke khác biệt, là điểm sáng của thị trường bất động sản TP.HCM trong chu kỳ tăng trưởng mới.