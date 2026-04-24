Nửa thập kỷ không lo lãi suất, Vincom Collection Bazaar tái định nghĩa bài toán đầu tư BĐS thương mại

Thị trường BĐS đang được khuấy động bởi cuộc đua ưu đãi từ các chủ đầu tư. Trong đó, Vincom Collection Bazaar (Vinhomes Global Gate) dẫn đầu tại khu Đông Bắc Hà Nội khi được áp dụng siêu chính sách “khóa trần” lãi suất chỉ 0-6%/năm trong 5 năm. Đi kèm là nhiều khoản hỗ trợ từ Vinhomes, giúp nhà đầu tư cầm chắc trong tay phần thắng ngay từ khi vừa xuống tiền.

Nửa thập kỷ không lo lãi suất

“Chính sách mới của Vinhomes đã “phá băng” những e ngại cuối cùng của nhà đầu tư”, anh Nguyễn Hiếu, chuyên viên tư vấn một sàn giao dịch BĐS Hà Nội, khẳng định.

Theo anh Hiếu, hiếm có trên thị trường, một sản phẩm BĐS thương mại lại được áp dụng chính sách “khóa trần” lãi suất lên đến 5 năm như Vincom Collection Bazaar. Trong đó, kỳ hạn 18 tháng được miễn hoàn toàn; 4 gói còn lại tùy theo mức vay từ 70 - 80% giá trị sản phẩm, khách hàng chỉ phải trả thêm so với giá cơ sở (theo phương án thanh toán tiến độ chuẩn) tương ứng là 4,5% - 5% (24 tháng); 9% - 11% (30 tháng); 14% - 16,5% (36 tháng) và 25% - 30% (60 tháng).

Đặc biệt, với các gói vay từ 18 - 36 tháng, sau khi hết thời gian cố định lãi suất, khách mua sẽ được Vinhomes tiếp sức thêm tới 2 năm với mức trần tối đa chỉ 9%/năm. Toàn bộ phần chênh lệch lãi suất phát sinh sẽ do Vinhomes chi trả. Chương trình áp dụng cho khách mua nhà từ 20/4-20/7/2026. Đồng thời, những khách đã mua từ 01/01/2026 cũng vẫn được hưởng đặc quyền này.

Vinhomes tung chính sách “bom tấn”, Vincom Collection Bazaar thành “tâm chấn” ở miền Bắc

Nhờ siêu chính sách của Vinhomes, nhà đầu tư “vốn mỏng” cũng có cơ hội sở hữu sản phẩm hàng hiệu bởi chỉ cần có trong tay từ 20 - 30% giá trị/căn là đã có thể thực hiện giao dịch. Gánh nặng tài chính được trút bỏ khi lãi suất trong suốt 5 năm chỉ dao động từ 0 - 6%/năm - thấp hơn cả chương trình cho vay đối với nhà ở xã hội hiện tại. Lãi suất thấp duy trì trong thời gian dài đồng nghĩa là nghĩa vụ trả nợ giảm đi, nhà đầu tư có điều kiện sử dụng nguồn vốn sẵn có tối ưu hơn.

Tối ưu chi phí, an tâm khi vận hành

Ngay khi chốt giao dịch tại Vincom Collection Bazaar, nhà đầu tư còn được nhận hàng loạt khoản ưu đãi “nặng tay”. Trong đó có việc được miễn phí dịch vụ trong 5 năm. Thông thường, trong 5 năm đầu của chu kỳ kinh doanh, nguồn lực tài chính của các nhà đầu tư chưa mạnh nên sự trợ lực trực tiếp này sẽ vừa tăng hiệu suất vận hành, vừa rút ngắn đáng kể thời gian hoàn vốn.

Nhà đầu tư chịu chi phí vốn tối thiểu và đạt hiệu quả tối đa khi chọn Vincom Collection Bazaari

Đáng chú ý, các căn Vincom Collection Bazaar được bàn giao theo tiêu chuẩn hoàn thiện với nội thất hiện đại, đồng bộ, giúp giảm chi phí đầu tư. Khách hàng càng yên tâm khi thiết bị phòng cháy, chữa cháy được trang bị theo đúng tiêu chuẩn.

Diện tích sử dụng bao gồm cả phần vỉa hè thoáng rộng ngay trước mặt tiền. Không gian kinh doanh liên thông với quảng trường Bazaar 1,9 ha; hồ Hà Thành 1,65 ha. Cùng với đó, 2 tầng hầm có năng lực tiếp nhận hơn 4.400 ô tô, xe máy cũng tạo thuận lợi cho việc thu hút khách. Chủ sở hữu nhận “chìa khoá trao tay” đã có thể an tâm đưa tài sản vào vận hành, khai thác.

Cơ hội bùng nổ kinh doanh khi có chủ đầu tư đồng hành

Là bất động sản thương mại thế hệ mới, Vincom Collection Bazaar có khả năng sản sinh dòng tiền liên tục. Ngay cả khi không trực tiếp vận hành, chủ sở hữu cũng nhận được khoản cam kết tiền thuê lên tới 35%/5 năm, tương đương 7%/năm. Nguồn thu này vượt trội nếu so với gửi tiết kiệm.

Với sự đồng hành dài hạn của Vincom Retail, môi trường kinh doanh tại Vincom Collection Bazaar được bảo chứng bởi hệ sinh thái vận hành chuyên nghiệp, an toàn và ổn định. Ngay từ khâu quy hoạch, các “phố hàng 2.0” đã được thiết kế bài bản, tối ưu công năng khai thác, đồng thời tích hợp những mô hình kinh doanh hiện đại, bám sát xu hướng tiêu dùng và hành vi khách hàng.

Các phố thương mại còn tạo lợi thế cạnh tranh so với các mô hình truyền thống nhờ chuỗi sự kiện được đầu tư quy mô, góp phần gia tăng trải nghiệm và chi tiêu của khách. Nổi bật là các show diễn Grand Water Puppet tổ chức hằng đêm, cùng loạt lễ hội mang đậm bản sắc Hà Nội theo mùa, kết hợp với các chương trình biểu diễn K-Pop, C-Pop ứng dụng công nghệ hiện đại, tạo nên sức hút liên tục cho toàn khu.

Ga đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đưa dòng khách khổng lồ đến Vincom Collection Bazaar

Trên thực tế, thị trường khổng lồ đang sẵn sàng chờ được khai thác ở Vincom Collection Bazaar còn bao gồm 60 triệu lượt người tới Trung tâm triển lãm Việt Nam (VEC) và hàng trăm nghìn lượt người qua lại đường Trường Sa mỗi ngày.

Con số sẽ nhanh chóng tăng thêm khi 40.000 cư dân chuyển về sinh sống tại Vinhomes Global Gate. Cùng với đó, sân bay Gia Bình vận hành thương mại từ năm nay, cầu Tứ Liên thông xe từ năm 2027 và đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh hoàn thành vào 2028 sẽ dẫn lối dòng người đổ về Vincom Collection Bazaar từ muôn hướng.

“Ưu thế về hạ tầng, quy hoạch, vận hành cùng với chính sách cố định trần lãi suất 5 năm đã biến Vincom Collection Bazaar thành một cỗ máy tạo dòng tiền. Nhà đầu tư chốt giao dịch ở thời điểm này sẽ bước vào chu kỳ bùng nổ doanh thu ngay khi chính thức nhận bàn giao từ tháng 10/2027”, anh Nguyễn Hiếu chia sẻ.