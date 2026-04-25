Thiết kế biệt thự 650m2 theo phong cách hiện đại và Modern Tropical

TPO - Với diện tích 650m2, công trình là một không gian sống chú trọng vào việc kết nối con người với thiên nhiên và ánh sáng.

Có thể thấy rõ những đặc điểm của phong cách hiện đại với ngôn ngữ hình khối mạnh mẽ, gãy gọn, bố cục phi đối xứng, tập trung vào công năng sử dụng, sự tiện nghi và không gian tối giản.

Phong cách ưa chuộng vật liệu mới (kính, bê tông, kim loại), gam màu trung tính và tối ưu ánh sáng tự nhiên, mang lại sự sang trọng và kết nối cho không gian.

Trong khi đó, Tropical Modern (Nhiệt đới hiện đại) tập trung vào không gian mở, ánh sáng tự nhiên, vật liệu tự nhiên và cây xanh, mang đến không gian sống nghỉ dưỡng, thanh bình và tươi mát. Phong cách này phù hợp cho căn hộ chung cư, biệt thự, nhà phố, mang lại không gian sống thoáng đãng, tối ưu và sang trọng.

