Phù Mỹ Group cùng CBRE thúc đẩy thị trường bất động sản miền Trung

Phù Mỹ Group hân hạnh đồng hành cùng CBRE Việt Nam trong sự kiện công bố Tiêu điểm Thị trường Bất động sản Đà Nẵng – Market Outlook Q1/2026 vào ngày 23/4 tại Đà Nẵng. Diễn đàn quan trọng này quy tụ các chuyên gia đầu ngành, nhà đầu tư và doanh nghiệp phát triển bất động sản cùng nhau phân tích cơ hội và định hình tương lai của thị trường miền Trung.

Được biết, với vai trò là đơn vị phát triển bất động sản chiến lược tại miền Trung, Phù Mỹ Group xem sự kiện này là cơ hội để chia sẻ tầm nhìn phát triển, khẳng định cam kết đồng hành cùng sự bứt phá của thị trường, đồng thời đón nhận những dữ liệu thị trường chuyên sâu từ CBRE – đơn vị tư vấn bất động sản thương mại hàng đầu thế giới.

Diễn đàn quy tụ các chuyên gia đầu ngành, nhà đầu tư và doanh nghiệp phát triển bất động sản.

Cực tăng trưởng mới tại miền Trung

Việc Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (2025) cùng quy hoạch mở rộng tại Đà Nẵng, Khánh Hòa đã biến miền Trung thành cực tăng trưởng trọng điểm về công nghiệp và logistics, tạo thế chân vạc vững chắc cùng hai đầu Nam – Bắc.

Ba động lực chính thúc đẩy thị trường miền Trung, bao gồm: Hạ tầng bứt phá (Cao tốc Bắc – Nam và các khu thương mại tự do tháo gỡ nghẽn mạch logistics, tạo không gian cho các đại dự án), lợi thế FDI (Với giá thuê đất công nghiệp chỉ 63 USD/m², thấp hơn 50% – 60% so với miền Bắc/Nam, miền Trung là bến đỗ chiến lược cho dòng vốn quốc tế), bất động sản giá trị thực (Sự phục hồi du lịch và pháp lý minh bạch thúc đẩy nguồn cung nhà ở. Riêng Đà Nẵng dự kiến đón hơn 5.000 căn hộ mới trong năm 2026).

Làm rõ về bất động sản Công nghiệp miền Trung

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, thị trường bất động sản công nghiệp khu vực miền Trung Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Nhờ lợi thế chi phí cạnh tranh, quỹ đất dồi dào và hạ tầng logistics ngày càng hoàn thiện, miền Trung không chỉ mang lại các phương án tối ưu về vận hành mà còn góp phần giảm tải áp lực cho các thị trường công nghiệp truyền thống vốn đã phát triển dày đặc ở miền Bắc và miền Nam.

Lợi thế cạnh tranh rõ rệt về chi phí, quỹ đất và chính sách. Cụ thể, dữ liệu thị trường từ CBRE cho thấy mức giá thuê đất công nghiệp trung bình tại miền Trung hiện duy trì ở mức hấp dẫn, thấp hơn từ 50% đến 60% so với thị trường cấp 1 tại miền Bắc và miền Nam. Đặc biệt, khu vực miền Trung tiếp tục thu hút các doanh nghiệp cần diện tích đất lớn, có kế hoạch phát triển dài hạn và mong muốn tối ưu hóa bài toán chi phí. Cùng với đó là các chính sách tại khu vực này như miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế nhập khẩu máy móc, kết hợp cùng nỗ lực cải cách hành chính nhằm xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, minh bạch, đang tạo đòn bẩy mạnh mẽ để thu hút nguồn vốn FDI chất lượng cao.

Thị trường trong giai đoạn tới được dự báo sẽ được định hình bởi 3 xu hướng cốt lõi. Thứ nhất, sự hình thành các trung tâm công nghiệp mới xoay quanh Cụm cảng, Cao tốc và Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Thứ hai, nguồn cung và chất lượng RBF tại miền Trung sẽ bứt tốc để thu hẹp khoảng cách với Hà Nội và TP.HCM. Thứ ba, sự phân hóa rõ rệt của ba (03) vùng phát triển với các động lực cốt lõi khác biệt. Với những chuyển biến tích cực này, thị trường bất động sản công nghiệp miền Trung hứa hẹn sẽ bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, mang lại nhiều cơ hội chiến lược cho cả nhà đầu tư phát triển hạ tầng lẫn các doanh nghiệp sản xuất.

Mô hình Khu công nghiệp tích hợp Cảng biển Phù Mỹ

Trong nhiều năm qua, Việt Nam luôn duy trì tốc độ phát triển công nghiệp hàng đầu khu vực, được kiểm chứng bởi dòng vốn FDI liên tục gia tăng. Tuy nhiên, sự phát triển lại thiếu đồng bộ giữa ba miền. Bởi vậy, Phù Mỹ Group xác định đây chính là thời điểm để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển một hệ sinh thái khu công nghiệp tích hợp cảng biển đồng bộ – mô hình được thiết lập nhằm giải quyết triệt để bài toán chi phí logistics và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt.

Ba lợi thế nền tảng của miền Trung

• Tư duy quy hoạch vùng: Việc sáp nhập các đơn vị hành chính mở ra cách tiếp cận quy hoạch vùng, là tiền đề để phát triển hạ tầng công nghiệp và logistics một cách bài bản, đồng bộ.

• Lợi thế cảng nước sâu: Đường bờ biển dài cùng tiềm năng phát triển nhiều cảng nước sâu có khả năng kết nối trực tiếp với các tuyến hàng hải quốc tế chính là lợi thế khác biệt mà không phải khu vực nào cũng có.

• Quỹ đất và chi phí cạnh tranh: Miền Trung, bao gồm Gia Lai, hiện sở hữu quỹ đất dồi dào cùng chi phí giá thuê cạnh tranh, mở ra cơ hội biên lợi nhuận hấp dẫn cho các nhà đầu tư sản xuất đang chịu áp lực chi phí từ hai miền.

Phối cảng Khu Công nghiệp - Cảng Phù Mỹ.

Tổ hợp công nghiệp và logistics "cảng biển"

Khu công nghiệp Phù Mỹ quy mô 820 ha tại Gia Lai ngay từ đầu không được định hướng như một khu công nghiệp thông thường, mà là một tổ hợp công nghiệp và logistics tích hợp, trong đó cảng biển và khu công nghiệp cộng hưởng lẫn nhau. Đây là lời giải cho thực trạng chi phí logistics của Việt Nam hiện ở mức 16 – 17% GDP (theo báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam), gấp đôi so với Singapore – đồng nghĩa cứ mỗi đồng giá trị hàng hóa tạo ra, gần một phần sáu đang bị ăn mòn bởi chi phí vận chuyển và trung chuyển thiếu tối ưu.

Hai lợi thế cấu trúc của mô hình tích hợp Phù Mỹ • Xuất khẩu trực tiếp, không trung chuyển: Khi Cảng Phù Mỹ vận hành, hàng hóa từ nhà máy có thể ra thẳng cảng để xuất khẩu. Cảng Phù Mỹ được thiết kế để đón tàu mẹ trọng tải 150.000 tấn, đưa hàng đi thẳng tới thị trường nhập khẩu mà không cần trung chuyển qua bất kỳ cảng nào, rút ngắn đáng kể cả thời gian lẫn chi phí. • Hành lang kết nối vùng hai chiều: Khi cao tốc Bắc – Nam thông toàn tuyến và trục Pleiku – Quy Nhơn nối thẳng xuống Cảng Phù Mỹ, doanh nghiệp trong khu công nghiệp có thể tiếp cận nguồn nguyên liệu từ Tây Nguyên, Nam Lào, Bắc Campuchia và xuất thẳng ra thị trường quốc tế ngay tại chỗ – mô hình “thu vào từ nội địa, xuất thẳng ra biển”, tối ưu cả hai chiều chuỗi cung ứng.

Các chuyên gia, nhà đầu tư và doanh nghiệp phát triển bất động sản chụp ảnh cùng nhau.

Cam kết ESG và chiến lược chuyển đổi xanh

Phù Mỹ Group xác định chuyển đổi xanh không còn là câu chuyện của tương lai, mà là yêu cầu hiện tại của thị trường, khi các tập đoàn đa quốc gia ngày càng đặt tiêu chí ESG và cam kết sử dụng năng lượng tái tạo như điều kiện lựa chọn đối tác sản xuất.

Khu công nghiệp Phù Mỹ được định hướng bền vững ngay từ khâu quy hoạch

• Tỷ lệ diện tích phủ xanh lên tới 16,25%, kết hợp công nghệ xử lý nước thải vượt tiêu chuẩn hiện hành.

• Bộ khung tiêu chuẩn ESG nội bộ được xây dựng chủ động, phối hợp với các đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới để giảm phát thải công nghiệp và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trên toàn khu.

• Nguồn cung 290 MW điện tái tạo từ 3 dự án nằm trong Quy hoạch Điện VIII, cung cấp trực tiếp cho các doanh nghiệp trong khu, đảm bảo tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc năng lượng.

Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh cơ chế điều chỉnh biên giới Carbon của châu Âu (CBAM) đang dần được áp dụng. Khi hàng hóa xuất khẩu vào EU bị đánh thuế dựa trên lượng phát thải carbon trong quá trình sản xuất, những doanh nghiệp sử dụng năng lượng tái tạo và vận hành trong hệ sinh thái công nghiệp xanh sẽ có lợi thế chi phí thực sự – không chỉ về hình ảnh thương hiệu mà còn ở khả năng cạnh tranh trực tiếp về giá.

Tiến độ triển khai và cam kết đồng hành

Giai đoạn 1 của Khu công nghiệp Phù Mỹ đã bắt đầu triển khai xây dựng. Dự kiến cuối năm 2027, đầu năm 2028 những nhà máy, công xưởng đầu tiên sẽ đi vào vận hành – cột mốc có ý nghĩa không chỉ với Phù Mỹ Group mà còn với tỉnh Gia Lai và dải đất miền Trung.

Giai đoạn 2026 – 2030 là thời điểm tất cả các yếu tố hội tụ: khu công nghiệp đi vào vận hành, Cảng Phù Mỹ mở luồng, các trục cao tốc kết nối thông suốt. Phù Mỹ Group cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư ngay từ giai đoạn đầu, đảm bảo mỗi doanh nghiệp có được môi trường phát triển thuận lợi nhất để xây dựng lợi thế cạnh tranh toàn diện – từ logistics, nguồn hàng đến chuyển đổi xanh – tiếp cận những thị trường quan trọng nhất trong ít nhất 20 năm tới.