Hà Nội: 17 lô đất ở xã Quốc Oai được đấu giá thành công từ 84 - 125 triệu đồng/m2

Thanh Hiếu

TPO - Tại phiên đấu giá, cả 17 thửa đất có giá khởi điểm 9,5 triệu đồng/m2 đều được đấu giá thành công với giá từ 84 triệu đồng/m2 đến 125 triệu đồng/m2 (gấp 13 lần giá khởi điểm).

Ngày 24/4, xã Quốc Oai tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất đối với 17 thửa đất thuộc Khu A và B của dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá đường vành đai xã Sài Sơn cũ (nay là xã Quốc Oai). Trong đó, lô đất có giá trúng đấu giá cao nhất là 125 triệu đồng/m2, gấp hơn 10 lần giá khởi điểm.

Theo UBND xã Quốc Oai, xã tổ chức đấu giá 17 thửa đất với giá khởi điểm từ 9,5 triệu đồng/m2.

Tại phiên đấu giá, cả 17 thửa đất đều được đấu giá thành công với giá từ 84 triệu đồng/m2 trở lên.

Các khách hàng tham gia đấu giá đất tại xã Quốc Oai

Trong đó, thửa A19 có giá trúng cao nhất, đạt 125 triệu đồng/m2. Một số thửa khác cũng ghi nhận mức trúng trên 116 triệu đồng/m2 .Tổng số tiền trúng đấu giá là 189,7 tỷ đồng, tăng 166,4 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Chủ tịch UBND xã Quốc Oai Nguyễn Trung Thành cho biết, phiên đấu giá được tổ chức, công khai, minh bạch.

Chính quyền xã Quốc Oai cam kết, ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc sẽ khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Nguồn thu từ đấu giá đất sẽ được sử dụng đúng quy định, ưu tiên đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, góp phần phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Thanh Hiếu
#Đấu giá đất #Giá khởi điểm #Hà Nội #Xã Quốc Oai

