Nguồn thu từ đất tăng gần 4 lần, vì sao TPHCM áp lực nặng nề?

TPO - Chiều 9/9, tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2025, lãnh đạo Sở Tài chính và Cục Thống kê TPHCM cho biết, tình trạng suy giảm doanh nghiệp, áp lực lạm phát và tiến độ giải ngân chậm đang trở thành những thách thức lớn đối với tăng trưởng của thành phố.

Nguồn thu từ đất tăng gần 4 lần

Theo Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Công Vinh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 8 tháng đạt hơn 1,038 triệu tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Riêng tháng 8, doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 38,9%, ghi nhận mức cao nhất từ đầu năm 2024 đến nay.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng với kim ngạch xuất khẩu đạt 61,21 tỷ USD, tăng 6,35%; nhập khẩu đạt 65,67 tỷ USD, tăng 9,03%. Tuy nhiên, so với bình quân cả nước, tốc độ tăng xuất khẩu của TPHCM vẫn chậm hơn nhiều (6,4% so với 14,3%).

Kinh tế TPHCM trong 8 tháng đầu năm tiếp tục có sự phát triển ấn tượng.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 10,2%, mức cao nhất kể từ tháng 3/2025. Song tính chung 8 tháng, mức tăng chỉ đạt 6% do ngành khai thác dầu khí và sản xuất điện giảm mạnh (ngành điện giảm tới 36%). Ngược lại, 4 ngành công nghiệp trọng điểm của thành phố vẫn duy trì mức tăng trên 11%, khẳng định hiệu quả của các chính sách hỗ trợ sản xuất.

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 6,86 tỷ USD, tăng hơn 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy TPHCM tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư quốc tế.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8 tháng đạt 524.234 tỷ đồng, bằng 78,1% dự toán và tăng 15,5% so với cùng kỳ. Nổi bật nhất là nguồn thu từ đất tăng gần 4 lần, đóng góp quan trọng vào cân đối ngân sách.

Doanh nghiệp suy giảm, lạm phát gia tăng

Ông Trần Phước Tường - Cục phó Cục thống kê TPHCM - cho biết, số doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng giảm 13,9%, vốn đăng ký giảm tới 35%, quy mô vốn bình quân một doanh nghiệp chỉ còn 6,1 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với 8,1 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024.

Lạm phát gia tăng sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân và sự phát triển chung của kinh tế.

Tình trạng này phản ánh môi trường kinh doanh còn khó khăn, năng lực cạnh tranh yếu dần và tâm lý thận trọng của giới đầu tư trong nước. Đây là nguy cơ trực tiếp cản trở tăng trưởng bền vững nếu không có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời.

Áp lực lạm phát cũng ngày càng rõ rệt. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8 tháng tăng hơn 4% - mức cao nhất cả nước. Trong đó, giá dịch vụ y tế tăng 15,4%, giáo dục tăng 7,84%, nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 7,4%. Dù CPI tháng 8 chỉ tăng 0,04% so với tháng trước, việc kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu vẫn là thách thức lớn đối với thành phố.

Một điểm nghẽn khác là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đến hết tháng 8, TPHCM mới giải ngân được 51.533 tỷ đồng, đạt hơn 41% chỉ tiêu Chính phủ giao, trong khi thời gian đã đi qua 2/3 năm. Nếu không đẩy nhanh trong những tháng cuối, nguy cơ dồn khối lượng lớn vào cuối năm sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và tốc độ tăng trưởng chung. Ngoài ra, tiến độ cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy hai cấp cũng chậm, nhiều nhiệm vụ chưa đạt yêu cầu.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cảnh báo: “Nếu không có giải pháp căn cơ, chúng ta sẽ tiếp tục ì ạch, bỏ lỡ cơ hội phát triển”. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở khâu phối hợp chưa rõ ràng giữa các ban quản lý, sở ngành và chính quyền cấp xã, phường. Nhiều dự án bị chậm do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý hoặc tâm lý cầu toàn trong xử lý hồ sơ.

Ngoài ra, các dự án trọng điểm tại Thủ Thiêm, khu vực Bàu Cát hay Vườn Dừa vẫn còn nhiều vướng mắc. Lãnh đạo thành phố khẳng định, nếu không tháo gỡ nhanh, những khu vực này sẽ tiếp tục là “điểm tắc mạch” làm chậm dòng chảy đầu tư và giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Theo Cục Thống kê TPHCM, để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8,5% trong cả năm, quý IV thành phố phải đạt mức tăng trên 10%. Đây là nhiệm vụ đặc biệt khó khăn, bởi hiện nay công nghiệp mới chỉ tăng 6%, trong khi đây là trụ cột tăng trưởng quan trọng.

Những bất cập “không thể chấp nhận được”

TPHCM có 168 xã, phường những hiện vẫn còn 7 đơn vị chưa hoàn tất việc chi trả lương cho cán bộ, có nơi chủ tịch xã phải ứng tiền túi để trả cho nhân viên. Bên cạnh đó, 14 xã, phường chưa mở tài khoản ngân hàng, 50 xã, phường chưa mở tài khoản cho mặt trận, và 19 đơn vị chưa thực hiện chi trả lương đầy đủ. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho rằng đây là những bất cập “không thể chấp nhận được”, đặc biệt khi thành phố đã triển khai chính quyền hai cấp từ nhiều năm nay.

Du lịch được xem là một trong những mũi nhọn sẽ được tập trung phát triển trong những tháng cuối năm.

Một vấn đề khác là tình trạng vừa thừa, vừa thiếu nhân sự ở cấp cơ sở. Nhiều xã, phường thiếu cán bộ chuyên môn về đất đai, xây dựng, quản lý dự án, tài chính. Áp lực công việc dồn xuống cơ sở khiến một số cán bộ xin nghỉ việc, tạo ra tình trạng “từ nhiệm” và làm gia tăng khó khăn trong xử lý hồ sơ, thủ tục cho người dân.

Để khắc phục, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp các sở, ngành điều động cán bộ xuống trực tiếp hỗ trợ, “cầm tay chỉ việc” cho cơ sở; xử lý dứt điểm từng vướng mắc cụ thể, thay vì báo cáo chung chung. Ông Được nhấn mạnh, trong bối cảnh công nghệ thông tin hiện nay, tất cả số liệu, tiến độ đều được Trung ương và lãnh đạo cao nhất nắm rõ. Vì vậy, không thể “che giấu bằng những con số mơ hồ”, mà phải thể hiện bằng kết quả cụ thể trong thực tiễn.