Sự hoài cổ phảng phất trong không gian căn hộ nhỏ với phong cách Mid Century

TPO - Căn hộ 48,9m2 tại khu đô thị Vinhomes Oceanpark (Hà Nội) của gia chủ chỉ mới sinh năm 2003. Một trong những khách hàng trẻ nhất mà đội ngũ thiết kế được làm việc.

Phong cách nội thất Mid-Century Modern là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích vẻ đẹp đơn giản, tinh tế và vượt thời gian. Gia chủ tuy còn trẻ nhưng đã có những suy nghĩ chín chắn.

Thay vì sử dụng gỗ tự nhiên cho nội thất, KTS chọn gỗ công nghiệp để giảm bớt chi phí cho gia chủ, dù không phải gỗ tự nhiên nhưng với tay nghề và kỹ thuật gia công tốt vẫn cho ra được hiệu quả như ý.

Tổng thể không gian là sự kết hợp của tông màu nâu trầm, màu trắng kem và nội thất với hình thức cổ điển, thanh lịch tạo nên không gian có chiều sâu và nghệ thuật.