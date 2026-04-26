Hàng trăm khách hàng tham dự sự kiện giới thiệu Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội

Sự kiện giới thiệu dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội thu hút đông đảo nhà đầu tư tham dự không chỉ bởi sức hút của dòng bất động sản khoáng nóng, mà còn mở ra một khái niệm mới về "Làng trị liệu" – nơi sức khỏe và thân, tâm, trí được chăm sóc chuyên sâu ngay tại cửa ngõ Thủ đô.

Cú hích cho thị trường bất động sản "Wellness" phía Nam Hà Nội

Chiều ngày 25/04/2026, tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Hà Nam, sự kiện giới thiệu dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội đã chính thức diễn ra. Ngay từ sớm, không khí tại sảnh sự kiện đã trở nên sôi động với sự góp mặt của hơn 200 khách mời là những nhà đầu tư nhạy bén, sớm nắm bắt xu hướng bất động sản Wellness.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có sự phân hóa mạnh mẽ, những dòng sản phẩm chú trọng vào giá trị thực và sức khỏe như bất động sản nghỉ wellness đang trở thành "vịnh tránh bão" an toàn cho dòng tiền. Ninh Bình, vùng đất cửa ngõ Thủ đô với hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ đang thiếu vắng những tổ hợp nghỉ dưỡng tích hợp y tế chuyên sâu. Sự xuất hiện của Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội như một "mảnh ghép" hoàn hảo, giải tỏa cơn khát về một chuẩn sống thượng lưu mới.

Làng trị liệu giữa trung tâm y tế vùng Thủ đô

Điểm nhấn của dự án là tiện ích tắm khoáng onsen ngay tại không gian sống, hình thành mô hình "Làng trị liệu" – một khái niệm còn khá mới mẻ nhưng đầy tiềm năng tại Việt Nam. Tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư Onsen Fuji đã chia sẻ tâm huyết về việc kiến tạo một không gian sống không chỉ để ở, mà còn để nuôi dưỡng thân – tâm – trí.

Dự án không chỉ đơn thuần là các sản phẩm biệt thự, căn hộ, shoptel, mà là một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện. Nằm trong khu vực Ninh Bình được quy hoạch là trung tâm y tế trọng điểm của vùng Thủ đô, Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội thừa hưởng lợi thế vàng từ các cơ sở y tế đầu ngành xung quanh: bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2. Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt độc bản chính là hệ thống khoáng nóng được dẫn vào các tiện ích nội khu như Thera Retreat & Spa, Sora Onsen Park với tắm onsen, sauna,…Đặc biệt, sự an tâm của cư dân được đặt lên hàng đầu với dịch vụ y tế 24/7 luôn sẵn sàng hỗ trợ, kết hợp cùng các liệu trình chăm sóc sức khỏe chuyên sâu được cá nhân hóa, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu nghỉ dưỡng và điều dưỡng của mọi thế hệ, nhất là người cao tuổi.

"Chúng tôi không chỉ bán một căn nhà, chúng tôi trao tặng một tấm vé bảo hiểm cho sức khỏe bền vững" đại diện đơn vị phát triển dự án nhấn mạnh tại sự kiện. Triết lý này đã chạm đúng vào tâm lý của nhóm khách hàng đang tìm kiếm không gian nghỉ dưỡng yên bình, tách biệt khỏi khói bụi đô thị nhưng vẫn đủ gần để kết nối với trung tâm.

Tín hiệu tích cực từ thị trường giai đoạn sớm

Theo ghi nhận tại sự kiện, các khu vực tư vấn và trao đổi thông tin diễn ra sôi nổi trong suốt chương trình. Nhiều khách hàng đã chủ động tìm hiểu về quỹ căn, vị trí liên kết vùng và tiềm năng tăng trưởng, cho thấy mức độ quan tâm đối với dự án.

Đáng chú ý, một tỷ lệ lớn khách tham dự là những nhà đầu tư đã từng đồng hành cùng các dự án khoáng nóng trước đó của Onsen Fuji tại khu vực Thanh Thủy (Phú Thọ). Sự quay lại của nhóm khách hàng này phần nào phản ánh niềm tin vào khả năng vận hành và khai thác thực tế của mô hình bất động sản khoáng nóng.

Chị T.H, một nhà đầu tư tại Hà Nội chia sẻ: "Tôi đã theo dõi dự án này từ lâu vì tin vào tiềm năng của khu vực Nam Hà Nội. Việc đưa onsen vào không gian sống kết hợp cùng dịch vụ y tế là một hướng đi rất thông minh. Đây không chỉ là nơi để nghỉ ngơi cuối tuần mà hoàn toàn có thể là ngôi nhà cho bố mẹ tôi dưỡng già."

Cơ hội cho những người "đi trước đón đầu"

Không chỉ dừng lại ở các thông tin về hạ tầng và tiện ích, sự kiện còn là không gian trao đổi chuyên sâu về bài toán tài chính và tiềm năng tăng trưởng. Với vị trí chiến lược, mức giá dự kiến của Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội được các đánh giá là đang ở "vùng trũng" so với các khu vực như Bắc Ninh, Hưng Yên, mở ra dư địa tăng giá lớn.

Tham gia sự kiện, các khách hàng may mắn đã nhận được những phần quà trải nghiệm khoáng nóng tại Lynn Times Thanh Thủy trị giá hàng chục triệu đồng như một lời tri ân từ đơn vị phát triển. Đây cũng là cơ hội để khách hàng trực tiếp cảm nhận chất lượng vận hành của một dự án đã đi vào hoạt động, qua đó có thêm cơ sở đánh giá giá trị thực của mô hình khoáng nóng onsen do Onsen Fuji phát triển.

Sự kiện kết thúc nhưng dư âm và sức nóng của Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội vẫn đang lan tỏa mạnh mẽ trên các diễn đàn bất động sản. Với vị thế là dự án khoáng nóng được đầu tư quy mô tại Ninh Bình, đây chắc chắn sẽ là "ngọn cờ đầu" thúc đẩy làn sóng đầu tư vào phân khúc bất động sản sức khỏe tại khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội trong thời gian tới.