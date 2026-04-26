Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hai cô gái đầu trần phi xe máy ‘bạt mạng’ trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng

Hoàng Dương

TPO - Đầu không đội mũ bảo hiểm, xe không gương chiếu hậu, hai cô gái ngang nhiên phóng xe máy lao nhanh trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.

Clip hai cô gái đầu trần phi xe máy bạt mạng trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.

Ngày 26/4, một đoạn clip do người dân ghi lại hình ảnh phương tiện xe máy do người phụ nữ điều khiển, phía sau chở thêm 1 phụ nữ khác phóng bạt mạng trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng (đoạn đi qua địa phận phường Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh).

Theo hình ảnh từ clip, hai cô gái đi xe máy tốc độ cao trên cao tốc mặc quần ngắn, áo khoác. Người ngồi sau tay ôm một vật giống búp bê và không đội mũ bảo hiểm. Xe máy hiệu Vision màu hồng, mang biển kiểm soát 14K1-161.34.

212a4.jpg
Người ngồi sau ôm theo 1 vật giống búp bê.

Nguy hiểm hơn, hai người này liên tục điều khiển xe máy lạng lách ra làn tốc độ cao, nơi có nhiều ô tô đang di chuyển khiến các tài xế giật mình.

Trao đổi về sự việc trên, đại diện Cục CSGT cho biết, đơn vị đã tiếp nhận phản ánh và cử cán bộ, chiến sĩ thực hiện biện pháp ngăn chặn để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Đồng thời, Cục CSGT thông qua tra cứu trên dữ liệu đăng ký xe thì xác định phương tiện trên là của chủ xe có tên B.T.H. (trú tại Móng Cái, Quảng Ninh). Lực lượng chức năng sẽ sớm liên hệ với chủ xe và có biện pháp xử lý thích đáng.

#cao tốc #xe máy #Hạ Long #Hải Phòng #cảnh sát giao thông #nguy hiểm #phản ánh

