Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nhiều ô tô bị 'vật thể lạ' làm rạn vỡ kính trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhiều ngày gần đây, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh liên tiếp ghi nhận phản ánh ô tô bị “vật thể lạ” bắn vào kính khi lưu thông trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, chủ yếu phía hông phải.

Theo đó, khoảng 16h ngày 12/9, tài xế Vũ Công Tuyền (62 tuổi, phường Cửa Ông, Quảng Ninh; doanh nghiệp vận tải Trung Nghĩa) điều khiển xe khách 16 chỗ từ Hưng Yên về Quảng Ninh. Đến khu vực cầu vượt sông Rút, ông nghe tiếng “bụp” lớn, buộc dừng vào làn khẩn cấp kiểm tra.

8928-n.jpg
Kính xe bị rạn nứt chằng chịt sau khi bị 'vật thể lạ' bay vào.

“Kính hông bên phải vỡ toác, in vết tròn nghi do vật thể lạ tác động. May có lớp phim cách nhiệt nên không xuyên vào khoang, hành khách an toàn,” ông Tuyền nói. Cùng thời điểm, ông thấy ít nhất hai phương tiện khác đỗ phía trước vì tình trạng tương tự; một xe tải bị vỡ kính, phụ xe chảy máu mặt do mảnh văng.

Sau sự cố, tài xế đã báo sự việc trên với CSGT gần trạm thu phí cầu Bạch Đằng. Ông Đặng Trung Nghĩa, chủ doanh nghiệp Trung Nghĩa, cho biết đơn vị có 7 đầu xe chở khách, hoạt động nhiều năm, “đây là lần đầu gặp sự cố dạng này”.

505-n.jpg
Nhiều lái xe nhận định giống vết đạn chì của súng hơi bắn vào.

Ngày 19/9, UBND phường Liên Hòa (Quảng Ninh) cho biết Công an phường đã xác định 2 đối tượng khả nghi liên quan các vụ kính ô tô rạn, vỡ ở khu vực gần trạm thu phí cầu Bạch Đằng và hồ sơ đã chuyển phòng nghiệp vụ Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ, phương tiện và hành vi vi phạm theo quy định.

Cơ quan chức năng đề nghị tài xế từng đi qua cung đường này trong các khung giờ trùng khớp, nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, cung cấp hình ảnh camera hành trình, thời gian, vị trí, hướng di chuyển để phục vụ truy xét.

Hoàng Dương
#ô tô vỡ kính #cao tốc Hạ Long Hải Phòng #vật thể lạ #tai nạn giao thông #xử lý sự cố #công an Quảng Ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục