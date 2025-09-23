Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Bắt 2 nghi phạm bắn bi sắt làm vỡ kính ô tô trên cao tốc Hải Phòng – Hạ Long

Hoàng Dương
TPO - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã khẩn trương điều tra, bắt giữ 2 đối tượng dùng súng hơi nén khí tự chế bắn vào nhiều ô tô đang lưu thông trên tuyến cao tốc Hải Phòng – Hạ Long.

Ngày 23/9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, khoảng 22h ngày 14/9/2025, mạng xã hội xuất hiện video ghi cảnh một số ô tô khi tới khu vực nút giao CT06 (phường Liên Hòa, Quảng Ninh) bất ngờ bị “vật thể lạ” bắn vào kính chắn gió, làm vỡ kính, gây lo lắng cho lái xe và hành khách. Trước đó, nhiều tài xế phản ánh các sự cố tương tự trên cùng tuyến.

1000003197.jpg
Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự chỉ đạo phối hợp Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT – Bộ Công an) và Công an phường Liên Hòa tổ chức khám nghiệm hiện trường. Kết quả cho thấy đối tượng đã dùng súng hơi nén khí tự chế bắn bi sắt vào kính ô tô. Hành vi trên dễ gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi nhắm vào xe đang di chuyển.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 16h ngày 15/9/2025, lực lượng chức năng xác minh, bắt giữ Đặng Quang Đạo (SN 1997) và Đặng Văn Điển (SN 2004), cùng trú khu Yên Hải 2, phường Phong Cốc (Quảng Ninh). Tại cơ quan điều tra, Điển khai mượn súng tự chế của Đạo để bắn chim ở khu vực ven cao tốc, song đạn lạc đã trúng nhiều xe đang lưu thông.

8928-n.jpg
Kính ô tô vỡ vụn khi bị các đối tượng dùng súng nén khí tự chế bắn vào.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự cả hai để điều tra hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; đồng thời tiếp tục làm rõ nguồn gốc khẩu súng, phạm vi thiệt hại và trách nhiệm liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị các chủ phương tiện bị hư hại kính khi đi qua tuyến cao tốc Hải Phòng – Hạ Long trong thời điểm nêu trên sớm liên hệ Công an tỉnh Quảng Ninh, cung cấp camera hành trình, thời gian và vị trí gặp sự cố để phục vụ điều tra.

Hoàng Dương
