Thông tin mới vụ 46 học sinh nghi ngộ độc ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Chiều 30/4, UBND phường Tân Thuận, TPHCM có thông báo chính thức liên quan vụ 46 học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tại trường, gây lo ngại trong phụ huynh và dư luận.

Theo thông tin từ UBND phường, vào chiều tối ngày 24/4, một số học sinh của trường xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, mệt mỏi. Các em đã được gia đình đưa đến cơ sở y tế để thăm khám và theo dõi.

Học sinh Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm trong một buổi ngoại khóa.

​Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Tân Thuận đã yêu cầu nhà trường khẩn trương báo cáo, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh nguyên nhân vụ việc. Công tác rà soát, đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường học và các nguồn cung cấp suất ăn cũng được triển khai đồng bộ.

​Đến chiều 28/4, ghi nhận tổng cộng có 46 học sinh có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm đã đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế. Trong đó, 29 trường hợp đang được theo dõi, điều trị. Hai học sinh trong số này có bệnh nền nên được nhập viện cấp cứu. 17 trường hợp còn lại tình trạng nhẹ, sức khỏe đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi.

​Hiện các đơn vị liên quan vẫn đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc và sẽ thông tin chính thức khi có kết luận. UBND phường Tân Thuận đề nghị phụ huynh giữ bình tĩnh, theo dõi sức khỏe của học sinh và phối hợp cung cấp thông tin khi cần thiết.

​Chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và ổn định tình hình trên địa bàn.

Liên quan vụ việc này, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng đã có văn bản khẩn yêu cầu địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp xử lý, điều tra và kiểm soát nguy cơ.

Một kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm ban đầu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 được công bố vào chiều 29/4 đã ghi nhận sự xuất hiện của vi khuẩn Salmonella trong phân bệnh nhi liên quan đến vụ việc trên. Đây là loại vi khuẩn từng gây ra rất nhiều vụ ngộ độc thực phẩm từ trước đến nay.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ điều tra. Kết quả kiểm nghiệm mẫu và kết luận chính thức về nguyên nhân vụ việc sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất.

#Ngộ độc #Vụ nghi ngộ độc thực phẩm #Các biện pháp xử lý vụ ngộ độc #Nghi ngộ độc thực phẩm tại trường học #Nghi ngộ độc thực phẩm trường học #ngộ độc tại trường tiểu học #Học sinh #Bộ Y tế #Điều tra

