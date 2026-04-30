Ông Dmitry Medvedev hoài nghi Mỹ

TPO - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 30/4 cho biết, Mỹ khó có thể đóng vai trò trung gian hòa giải hiệu quả trong các cuộc xung đột, xét đến những hành động của nước này trên trường quốc tế.

Những bình luận của ông Medvedev dường như trái ngược với quan điểm chính thức của Điện Kremlin, rằng Mỹ đang đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình giữa Nga và Ukraine.

"Khó có thể coi một quốc gia đã gây xung đột như vậy lại có thể đóng vai trò trung gian hòa giải hiệu quả trong mọi tình huống", ông Medvedev nói với khán giả tại một diễn đàn giáo dục.

Ông dường như đang ám chỉ đến cuộc chiến ở Iran, và cả chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm Mỹ do Tổng thống Donald Trump ra lệnh hồi tháng 1 để bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và đưa ông đến Mỹ xét xử về tội danh ma túy.

Tuy nhiên, ông Medvedev cũng thừa nhận rằng chính quyền Tổng thống Trump đang nỗ lực giải quyết xung đột Nga - Ukraine, trái ngược với chính quyền tiền nhiệm của cựu Tổng thống Joe Biden.

Trong bài phát biểu ngày 30/4, ông Medvedev nói rằng châu Âu đang trải qua một quá trình quân sự hóa mà ông so sánh với giai đoạn chuẩn bị cho Thế chiến II.

Ông cho biết, 450.000 người đã ký gia nhập lực lượng vũ trang Nga vào năm 2025, và thêm 127.000 người nữa trong năm nay.

Những phát biểu của ông Medvedev được đưa ra trong bối cảnh cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine nhằm tiến tới một thỏa thuận đang bị đình trệ, khi Washington đang tập trung vào cuộc xung đột ở Trung Đông.