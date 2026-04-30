Thế giới

Ông Dmitry Medvedev hoài nghi Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 30/4 cho biết, Mỹ khó có thể đóng vai trò trung gian hòa giải hiệu quả trong các cuộc xung đột, xét đến những hành động của nước này trên trường quốc tế.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: Reuters)

Những bình luận của ông Medvedev dường như trái ngược với quan điểm chính thức của Điện Kremlin, rằng Mỹ đang đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình giữa Nga và Ukraine.

"Khó có thể coi một quốc gia đã gây xung đột như vậy lại có thể đóng vai trò trung gian hòa giải hiệu quả trong mọi tình huống", ông Medvedev nói với khán giả tại một diễn đàn giáo dục.

Ông dường như đang ám chỉ đến cuộc chiến ở Iran, và cả chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm Mỹ do Tổng thống Donald Trump ra lệnh hồi tháng 1 để bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và đưa ông đến Mỹ xét xử về tội danh ma túy.

Tuy nhiên, ông Medvedev cũng thừa nhận rằng chính quyền Tổng thống Trump đang nỗ lực giải quyết xung đột Nga - Ukraine, trái ngược với chính quyền tiền nhiệm của cựu Tổng thống Joe Biden.

Trong bài phát biểu ngày 30/4, ông Medvedev nói rằng châu Âu đang trải qua một quá trình quân sự hóa mà ông so sánh với giai đoạn chuẩn bị cho Thế chiến II.

Ông cho biết, 450.000 người đã ký gia nhập lực lượng vũ trang Nga vào năm 2025, và thêm 127.000 người nữa trong năm nay.

Những phát biểu của ông Medvedev được đưa ra trong bối cảnh cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine nhằm tiến tới một thỏa thuận đang bị đình trệ, khi Washington đang tập trung vào cuộc xung đột ở Trung Đông.

Hơn bốn năm kể từ khi xung đột bùng phát, lực lượng Nga vẫn đang tiến công chậm chạp qua vùng Donbass.

Các quan chức quân sự cấp cao cho biết, lực lượng Nga đang tiến công trên tất cả các mặt trận và Bộ Quốc phòng Nga thường xuyên thông báo về việc giành được các khu định cư mới.

Reuters
#Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev #Mỹ #Ukraine #Nga #đàm phán hòa bình

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe