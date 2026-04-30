Tổng thống Mỹ Trump xem xét các kịch bản quân sự với Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ nhận được một báo cáo tóm tắt từ người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Brad Cooper về các kế hoạch mới cho hành động quân sự nhằm vào Iran, Axios đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Hãng tin Axios dẫn lời các nguồn giấu tên cho biết, CENTCOM đã chuẩn bị một kế hoạch cho một đợt tấn công "ngắn và mạnh mẽ" vào Iran, có thể bao gồm các mục tiêu cơ sở hạ tầng.

Trước đây, Tổng thống Trump đã đe dọa phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự của Iran. Các chuyên gia luật quốc tế cho rằng, những cuộc tấn công như vậy có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Công ước Geneva năm 1949 về hành vi nhân đạo trong chiến tranh cấm tấn công các địa điểm được coi là thiết yếu đối với dân thường.

Một kế hoạch khác dự kiến ​​sẽ được chia sẻ với ông Trump, tập trung vào việc tiếp quản một phần eo biển Hormuz để mở lại cho vận tải thương mại. Nhưng một hoạt động như vậy có thể liên quan đến việc triển khai lực lượng mặt đất.

Chiến dịch quân sự ở Iran, vốn vẫn không được lòng người dân Mỹ, đã làm rung chuyển thị trường và đẩy giá dầu lên cao. Cuộc chiến đã khiến giao thông qua eo biển Hormuz, điểm nghẽn của khoảng 20% ​​lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, gần như tê liệt.

Một lựa chọn khác có thể được đề cập trong cuộc họp là một chiến dịch của lực lượng đặc biệt để giành quyền kiểm soát kho dự trữ uranium làm giàu cao của Iran, Axios cho biết.

Ông Trump coi chương trình hạt nhân của Iran là một mối đe dọa cận kề. Iran phủ nhận việc tìm kiếm vũ khí hạt nhân, nhưng cho rằng nước này có quyền phát triển công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình.

​