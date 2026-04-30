Không gian Bến Nhà Rồng, nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước được mở rộng ra sao?

TPO - TP.HCM đang bước vào một dấu mốc đặc biệt trong năm 2026 khi kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 50 năm thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng tròn 115 năm ngày Người ra đi tìm đường cứu nước từ Bến Nhà Rồng.

Trong dòng chảy lịch sử ấy, việc mở rộng không gian Bến Nhà Rồng không chỉ là một dự án đô thị, mà là một quyết sách mang ý nghĩa chính trị- văn hóa sâu sắc.

Theo định hướng quy hoạch mới, khu vực cảng Nhà Rồng- Khánh Hội sẽ được tái cấu trúc trên quy mô 11ha. Đây là một trong những quỹ đất ven sông hiếm hoi còn lại ở trung tâm TP.HCM, nơi hội tụ cả giá trị lịch sử, cảnh quan và tiềm năng phát triển.

Bến Nhà Rồng hiện hữu

Trọng tâm của dự án là mở rộng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM đặt tại Bến Nhà Rồng. Dự án kết nối với hệ thống công viên, quảng trường, không gian công cộng ven sông và các tiện ích văn hóa, dịch vụ hiện đại.

Bến Nhà Rồng nằm trên trục đường Nguyễn Tất Thành, quận 4 cũ

Đáng chú ý, không gian văn hóa mới sẽ được mở rộng lên khoảng 11ha, gấp gần 10 lần diện tích hiện hữu của khu di tích- bảo tàng. Đây không chỉ là con số kỹ thuật, mà phản ánh một tầm nhìn của lãnh đạo TPHCM khi đưa di sản lịch sử sống cùng đời sống đương đại, để người dân và du khách không chỉ đến tham quan mà còn “sống trong không gian lịch sử”.

Nằm trên trục đường Nguyễn Tất Thành, Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM được đặt tại Bến Nhà Rồng là không gian văn hóa tiêu biểu lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày 29/4, UBND TP.HCM đã tổ chức động thổ giai đoạn 1 công trình ngay tại khu trung tâm Bến Nhà Rồng. Các hạng mục ưu tiên gồm công viên cảnh quan, quảng trường và không gian sinh hoạt cộng đồng ven sông. Đây sẽ là trục không gian mở, kết nối quá khứ, hiện tại, tương lai, đồng thời mở rộng không gian mặt tiền sông Sài Gòn cho người dân tham quan, vui chơi.

Phối cảnh không gian Bến Nhà Rồng- Ảnh BTC

Tại Bến Nhà Rồng năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành, khi đó lấy tên Văn Ba đã xuống tàu Amiral Latouche Tréville, bắt đầu hành trình bôn ba tìm đường cứu nước. Sự kiện ấy không chỉ là bước ngoặt của một con người, mà là bước ngoặt của cả dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX.

Phối cảnh dự án Bến Nhà Rồng sau khi mở rộng- Ảnh BTC

Việc mở rộng không gian Bến Nhà Rồng vì thế mang ý nghĩa đặc biệt khi tái hiện và lan tỏa giá trị của một hành trình lịch sử vĩ đại trong bối cảnh phát triển mới của thành phố. Nó cũng đặt ra yêu cầu rất cao về cách làm, đó là không được thương mại hóa, không biến di tích thành “công viên giải trí”, mà phải giữ được hồn cốt lịch sử trong từng thiết kế, từng không gian.

Dự án cải tạo Bảo tàng Hồ Chí Minh là một phần của giai đoạn 1 thuộc tổng thể Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và công viên ven sông Sài Gòn với quy mô lên tới 147ha.

Ở góc độ đô thị, dự án này còn là một phần trong chiến lược chỉnh trang khu Nam Sài Gòn và tái thiết không gian ven sông, xu hướng mà nhiều đô thị lớn trên thế giới đã thực hiện thành công. Khi hoàn thành, khu Bến Nhà Rồng – Khánh Hội có thể trở thành công viên lịch sử – văn hóa – du lịch mang tầm khu vực, vừa phục vụ người dân, vừa là điểm nhấn thu hút du khách quốc tế.

Khu công viên văn hóa rộng 9ha được thiết kế xoay quanh hình tượng “dòng nước” là biểu trưng cho dòng chảy lịch sử và hành trình cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

50 năm mang tên Bác không chỉ là dịp để TP.HCM nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là cơ hội để xác lập những biểu tượng mới cho tương lai. Việc đầu tư, mở rộng không gian Bến Nhà Rồng chính là một trong những lựa chọn mang tính chiến lược của TPHCM khi lấy lịch sử làm nền tảng, lấy văn hóa làm trục phát triển, và lấy con người làm trung tâm.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sun Group khởi công Dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM vào ngày 29/4 nhân kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam

Không gian mở rộng được chia thành 9 chương, tương ứng với 9 giai đoạn: “Dòng nước cội nguồn” tái hiện làng Sen quê hương; “Dòng nước đi vào đại dương” gợi hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác năm 1911; “Dòng nước hợp nhất” phản ánh quá trình hình thành tư tưởng cách mạng; “Dòng nước về Tổ quốc” với không gian núi rừng Tây Bắc và “Dòng nước chảy ngầm” gợi nhớ những năm tháng tù đày gian khổ. Chuỗi không gian tiếp nối với “Dòng nước đổ ra biển lớn”, “Dòng nước mắt chảy xuống” và “Dòng nước thống nhất” là điểm nhấn với quảng trường hình ngôi sao.

