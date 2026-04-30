Mỹ tính chuyện giảm quân tại Đức sau mâu thuẫn về cuộc chiến Iran

TPO - Tổng thống Donald Trump vừa cho biết chính quyền của ông đang xem xét việc cắt giảm số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức.

Quốc kỳ của Đức và Mỹ tại căn cứ hải quân ở Kiel, Đức, ngày 23/4. (Ảnh: Reuters)

“Mỹ đang nghiên cứu và đánh giá khả năng giảm quân tại Đức, và sẽ đưa ra quyết định trong thời gian ngắn sắp tới”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 29/4.

Một quan chức cấp cao Nhà Trắng trước đó nói với Reuters, rằng ông Trump đã thảo luận về khả năng rút bớt binh sĩ Mỹ khỏi châu Âu.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Dữ liệu nhân lực quốc phòng Mỹ (DMDC), tính đến tháng 12/2025, Mỹ có hơn 68.000 binh sĩ thường trực tại các căn cứ ở châu Âu. Trong đó, hơn một nửa, tương đương khoảng 36.400 người, đóng tại Đức. Con số này thấp hơn nhiều so với khoảng 250.000 binh sĩ Mỹ từng đồn trú tại đây vào năm 1985, trước khi Bức tường Berlin sụp đổ và Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Thông tin trên được ông Trump đưa ra sau mâu thuẫn với Thủ tướng Đức về cuộc chiến ở Iran

Những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ Trump nhiều lần công kích Thủ tướng Đức Friedrich Merz liên quan đến vấn đề này. Nhà lãnh đạo Mỹ nói ông Merz “không biết mình đang nói gì”, sau khi Thủ tướng Đức cho rằng Iran đang “làm bẽ mặt” Mỹ trong vấn đề đàm phán chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, ngày 29/4, ông Merz khẳng định quan hệ với ông Trump vẫn tốt đẹp, bất chấp bất đồng.

Bài đăng của Tổng thống Trump xuất hiện chỉ vài giờ sau khi tướng Carsten Breuer - Tổng tham mưu trưởng Đức, gặp Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby và các quan chức quốc phòng khác tại Washington để thảo luận về chiến lược quân sự mới của Đức – chiến lược đầu tiên ngoài khuôn khổ NATO kể từ sau Thế chiến II.

Thứ trưởng Colby đã ca ngợi tài liệu chiến lược này, trong đó nêu mục tiêu đưa Đức trở thành lực lượng quân sự thông thường lớn nhất châu Âu, gọi đây là “lộ trình rõ ràng phía trước”.

“Tổng thống Trump đã đúng khi nhấn mạnh châu Âu phải làm nhiều hơn, và NATO không thể chỉ là ‘con hổ giấy’. Đức hiện đang đóng vai trò dẫn dắt trong việc này”, ông Colby viết trên mạng xã hội.

Tướng Breuer cho biết phía Mỹ “sự đánh giá cao” chiến lược quân sự của Đức cũng như cam kết tài chính nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo trong NATO, nhưng không đề cập việc hai bên có thảo luận về khả năng giảm quân Mỹ tại Đức hay không.

Ông Trump từ lâu đã chỉ trích Đức và các nước châu Âu không chi đủ cho quốc phòng, dù ông hoan nghênh quyết định của các thành viên NATO nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP.

Căng thẳng gia tăng sau khi các đồng minh NATO từ chối ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel ở Iran mà không tham vấn họ. Ngoài ra, việc ông Trump muốn tiếp quản đảo Greenland từ Đan Mạch cũng làm quan hệ giữa các thành viên NATO thêm căng thẳng.

Ông Trump từng tìm cách cắt giảm mạnh số binh sĩ Mỹ tại Đức trong nhiệm kỳ đầu, nhưng kế hoạch này không thành hiện thực.

Theo ông Jeff Rathke, nhà ngoại giao Mỹ đã nghỉ hưu và hiện là Chủ tịch Viện Mỹ - Đức tại Đại học Johns Hopkins, cho rằng việc Mỹ có lợi ích lớn từ việc duy trì hiện diện quân sự tiền phương, như tại căn cứ Ramstein ở Đức.

“Lực lượng Mỹ ở châu Âu không phải là sự ‘ban ơn’ cho những người châu Âu vô ơn, mà là công cụ phục vụ sức mạnh quân sự toàn cầu của Mỹ”, ông Rathke nói.

Các quan chức quân sự Mỹ và Đức khẳng định quan hệ hợp tác vẫn bền chặt, bất chấp những phát ngôn thất thường của ông Trump trên mạng xã hội về việc rút khỏi NATO hoặc cắt giảm quân.

