Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bổ sung biện pháp an toàn cho cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Văn Đức

TPO - Trước tình trạng tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra tại các khu vực thi công mở rộng, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã khẩn trương tăng cường các phương án an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Ghi nhận sau hơn 5 tháng thi công mở rộng tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tình trạng va chạm và tai nạn giao thông có dấu hiệu gia tăng. Chỉ tính riêng quý I năm 2026, toàn tuyến đã xảy ra hơn 30 vụ va chạm. Nhiều trường hợp xe con, xe tải, xe khách va quẹt vào hệ thống rào chắn tôn sóng hoặc đối đầu trực diện do lấn làn tại các đoạn đường không có dải phân cách cứng, gây thiệt hại về người và tài sản.

Gần đây nhất, sáng 20/4, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại km207, đoạn qua xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai), khiến một Thiếu tá công an tử vong tại chỗ. Theo đại diện VEC, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc mặt đường bị thu hẹp để phục vụ thi công mở rộng từ 2 làn lên 4 làn xe, kết hợp với ý thức chủ quan của một bộ phận tài xế khi đi qua khu vực rào chắn.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai vừa khai thác vừa thi công mở rộng.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại, VEC cùng các nhà thầu, tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan đã đưa ra những giải pháp nhằm đảm bảo công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình vừa khai thác, vừa thi công.

Một số giải pháp đã và đang được triển khai gồm: bổ sung tiêu phản quang bên ngoài hàng rào tôn để tăng khả năng nhận biết vào ban đêm. Đối với đoạn đường cong, có bán kính nhỏ lắp 2 hàng tiêu phản quang; bổ sung dây cáp tại các vị trí mở, có khóa để đảm bảo các phương tiện và người dân không tự ý ra vào điểm mở tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đoạn tuyến thi công mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Ngoài ra, bố trí thêm các hình nộm cảnh báo tại một số vị trí để tăng khả năng nhận diện của người lái xe; bổ sung đèn chiếu sáng xuống mặt đường đối với các đoạn đường có bán kính nhỏ để chiếu sáng vào ban đêm; bổ sung đèn xoay tại các vị trí đường cong, các vị trí đầu đoạn đường thu hẹp từ 4 làn về 2 làn.

Nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến được VEC bổ sung tăng cường.

Các đơn vị cũng gia cố, hàn liên kết các thanh thép hộp chạy dọc giữa hàng rào, giữa các mảng hàng rào với nhau để tăng tính ổn định và bền vững khi các phương tiện giao thông mất lái va chạm vào hàng rào, giảm thiệt hại về người và tài sản.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, công tác tuần tra và phối hợp liên ngành cũng được đẩy mạnh. Đội tuần tra của VEC phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) để xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như: chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường quy định, vi phạm về tải trọng cho phép, vượt ẩu trong khu vực đang thi công và dừng đỗ trái phép.

#VEC #cao tốc Nội Bài Lào Cai #an toàn giao thông #tai nạn #đầu tư đường cao tốc #Thi công #Tai nạn trên cao tốc Nội Bài Lào Cai #Cao tốc #Mở rộng cao tốc Nội Bài Lào Cai

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe