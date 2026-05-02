Xã hội

TPHCM

Tìm thấy thi thể giám đốc người Hàn Quốc giữa lòng hồ nhân tạo

An Yên

TPO - Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện thi thể người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc giữa lòng hồ Đá Đen (xã Kim Long, TPHCM).

Trưa 2/5, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH TPHCM đã tìm thấy thi thể ông K.H.S. (65 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc). Trước đó, ông này mất tích khi chèo sup trên hồ Đá Đen.

Thi thể nạn nhân được phát hiện giữa lòng hồ, cách bờ khoảng 500m về phía Nam.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân vào bờ
Ngay sau khi đưa thi thể nạn nhân lên bờ, lực lượng chức năng tiến hành các thủ tục khám nghiệm, điều tra nguyên nhân tử vong theo quy định.

Như đã thông tin, sáng 1/5, ông S. cùng một người bạn đến hồ Đá Đen để chèo thuyền sup trên hồ.

Sau khi chèo sang bờ đối diện tham quan, chụp ảnh, cả hai quay lại điểm xuất phát. Trên đường chèo thuyền về, người bạn đi cùng không thấy ông S (vốn chèo sup ở phía sau). Sự việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, công an phối hợp các lực lượng đã huy động gần 100 người cùng nhiều phương tiện tổ chức tìm kiếm xuyên ngày đêm. Đến trưa 2/5, thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Được biết, ông K.H.S. là giám đốc một công ty tại Khu công nghiệp Châu Đức (xã Ngãi Giao, TPHCM)

An Yên
#nam giám đốc #hồ Đá Đen #chèo sup #thi thể #xuyên đêm

