Vũng Tàu: Hỗ trợ tìm kiếm và giao trả 17 trẻ lạc về với gia đình

TPO - Trong các ngày nghỉ lễ, phường Vũng Tàu, TP HCM đã hỗ trợ phối hợp tìm kiếm, chăm sóc và giao trả 17 trẻ lạc về với gia đình an toàn.

Trong kỳ nghỉ lễ từ ngày 28/4 đến 17h ngày 1/5/2026, phường Vũng Tàu (TP HCM) ghi nhận lượng du khách đổ về tăng cao, với khoảng 151.500 lượt người tham gia tắm biển, vui chơi, nghỉ dưỡng.

Theo đại diện UBND phường Vũng Tàu, các phương án đảm bảo an toàn cho du khách được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Lực lượng chức năng đã phối hợp tìm kiếm, chăm sóc và bàn giao an toàn 17 trường hợp trẻ em đi lạc về với gia đình. Đồng thời, kịp thời cứu vớt, đưa vào bờ an toàn 5 trường hợp gặp sự cố trên biển; 2 trường hợp được chuyển viện bằng xe cứu thương và 1 trường hợp được sơ cứu tại chỗ.

Công tác đón tiếp khách tham quan tại Đền Liệt sỹ được tổ chức chu đáo, đảm bảo an toàn, phục vụ 7 đoàn khách cùng lượng khách vãng lai, tổng cộng khoảng 1.320 lượt người đến dâng hương, tham quan.

Trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, thị trường duy trì ổn định, nguồn hàng dồi dào, giá cả được kiểm soát tốt, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp lễ. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, không ghi nhận các vụ việc trộm cắp hay gây rối. Công tác phòng cháy, chữa cháy được kiểm tra thường xuyên, không để xảy ra sự cố cháy nổ.

Du khách tham quan, trải nghiệm công viên nghìn tỷ Thuỳ Vân

Đáng chú ý, công tác vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm tại các khu chợ, điểm kinh doanh được kiểm soát chặt chẽ. Trong suốt kỳ nghỉ, không ghi nhận phản ánh tiêu cực từ du khách liên quan đến giá cả hay chất lượng dịch vụ.

Lực lượng cứu hộ, y tế duy trì ứng trực 24/24, chủ động khoanh vùng các khu vực nguy hiểm, đặc biệt là các điểm có dòng xoáy, đồng thời liên tục tuyên truyền, nhắc nhở du khách, qua đó đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sự cố đáng tiếc.

Bên cạnh đó, thông tin về các sản phẩm, dịch vụ du lịch được cập nhật kịp thời trên các nền tảng trực tuyến, giúp du khách dễ dàng tiếp cận, lựa chọn, góp phần nâng cao chất lượng trải nghiệm.

Dù xuất hiện hiện tượng tự nhiên như sâu biển, sứa, song sức hút của điểm đến này không hề suy giảm. Nhiều khu vực thu hút đông đảo du khách như công viên Thùy Vân, quảng trường Tam Thắng, khu vực Cá Ông, Hải đăng… cùng loạt hoạt động văn hóa, giải trí đặc sắc.

Tháp Tam Thắng thu hút lượng lớn du khách đến thưởng ngoạn khi đến với Vũng Tàu

Trong dịp này, địa phương tổ chức nhiều sự kiện như hội diều khổng lồ, triển lãm ảnh kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, Tuần lễ Văn hóa - Ẩm thực chay và bánh ba miền năm 2026 với quy mô khoảng 80 gian hàng.

Các gian hàng ẩm thực chay, bánh dân gian, sản phẩm OCOP, quà tặng văn hóa – tâm linh kết hợp các hoạt động văn nghệ đã góp phần tạo không khí lễ hội sôi động, phong phú, phục vụ người dân và du khách.

Đáng chú ý, các khu vui chơi giải trí hiện đại, đạt tiêu chuẩn khu vực Đông Nam Á vừa được đưa vào hoạt động đã tạo thêm sức hút mới, góp phần đưa phường Vũng Tàu tiếp tục là điểm đến hấp dẫn trong dịp nghỉ lễ năm nay.