Lán xẻ gỗ 'nuốt' lòng đường, dân bức xúc vì ô nhiễm

TPO - Nhiều năm qua, tại tổ dân phố 3, xã Yên Lạc (Phú Thọ), các lán xẻ gỗ, xưởng mộc ngang nhiên lấn chiếm lòng đường, dựng công trình trái phép trên đất công, gây ô nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, chưa được chính quyền địa phương xử lý dứt điểm.

Video ghi nhận xưởng gỗ xây dựng trái phép ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Ghi nhận tại khu vực ngã ba đường Phùng Dong Oánh và Lê Chính (tuyến đường “huyết mạch” giao thông của tổ dân phố 3), các lán xẻ gỗ của ông Nguyễn Mạnh Cường và ông Nguyễn Văn Thịnh lấn chiếm lòng đường. Gỗ nguyên liệu, mùn cưa, phế thải và nhiều vật dụng tràn trên vỉa hè và xuống cả lòng đường.

Gỗ và các phế thải tập kết ra đường ảnh hưởng đến môi trường và đi lại của người dân.

Theo tìm hiểu, trước đây khu vực này vốn là đất và kênh thoát nước do hợp tác xã quản lý. Tuy nhiên, các hộ dân sau khi thuê sử dụng đã đổ đất, san lấp khu vực ao, mương để mở rộng diện tích, dựng lán xưởng phục vụ sản xuất gỗ.

Vị trí sau của xưởng gỗ có hiện tượng san lấp ao để mở rộng diện tích.

Hoạt động xưởng xẻ gỗ không chỉ gây bụi mùn cưa mà còn gây tiếng ồn lớn ảnh hưởng đến khu dân cư. Người dân khu vực đã nhiều lần có đơn kiến nghị lên UBND huyện Yên Lạc (cũ) và UBND xã Yên Lạc , tuy nhiên đến nay chưa được xử lý.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đức Thắng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Đông cho biết, khu vực đất nơi các hộ dân đang dựng lán xưởng trước đây là mương đất công, hợp tác xã đã giao khoán cho các xã viên thầu để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong quá trình sử dụng, một số hộ dân đã tự ý xây dựng lán làm xưởng mộc, tập kết gỗ và mở rộng quy mô sản xuất mà không thông qua hợp tác xã cũng như chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

﻿ Khu vực các xưởng gỗ mọc lên thuộc ngã ba tuyến đường Phùng Dong Oánh và đường Lê Chính.

Cũng theo ông Thắng, từ năm 2023 hợp tác xã không quản lý và cũng không thu sản lượng và việc các hộ dân tự ý xây dựng công trình trên diện tích đất đó là không đúng với mục đích ban đầu và vượt ngoài thẩm quyền quản lý của hợp tác xã . Hợp tác xã đã nắm được tình hình và có ý kiến báo cáo lên chính quyền địa phương để phối hợp xử lý.

