Phú Thọ sắp rà soát tổng thể vi phạm xây dựng, xử lý chủ tịch xã nếu buông lỏng quản lý

TPO - Trước tình trạng xây dựng không phép, sai phép còn diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu rà soát tổng thể vi phạm để xử lý, đồng thời, gắn trách nhiệm trực tiếp với người đứng đầu địa phương nếu để vi phạm kéo dài, chậm xử lý.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên toàn địa bàn, nhấn mạnh xử lý nghiêm tình trạng xây dựng không phép, sai phép và gắn trách nhiệm trực tiếp với người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm kéo dài.

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, tình trạng vi phạm xây dựng vẫn diễn ra ở nhiều nơi, đặc biệt là các công trình không phép, sai phép, xây dựng không phù hợp quy hoạch. Đáng chú ý, có địa phương chưa quyết liệt kiểm tra, xử lý, dẫn đến vi phạm gia tăng; nhiều trường hợp phát hiện chậm hoặc xử lý không dứt điểm, kéo dài qua nhiều năm.

Lực lượng chức năng xử lý vi phạm xây dựng tại xã Tam Dương. Ảnh: CAT

Chỉ thị chỉ rõ nguyên nhân không chỉ từ ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân, doanh nghiệp mà còn do công tác chỉ đạo ở một số nơi chưa quyết liệt, còn tình trạng nể nang, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong kiểm tra, xử lý vi phạm chưa chặt chẽ.

Trước thực trạng này, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định quản lý trật tự xây dựng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, phải làm thường xuyên, liên tục. Việc kiểm tra phải được thực hiện ngay từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình, không để xảy ra tình trạng vi phạm mà không bị phát hiện hoặc xử lý kịp thời.

Đặc biệt, chỉ thị yêu cầu gắn trách nhiệm người đứng đầu. Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng kéo dài, chậm phát hiện hoặc chậm xử lý. Trường hợp buông lỏng quản lý, để phát sinh nhiều vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.

Cùng với đó, tỉnh Phú Thọ yêu cầu rà soát toàn bộ các vi phạm tồn đọng, xây dựng lộ trình xử lý dứt điểm, đồng thời kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường; các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Các sở, ngành được giao nhiệm vụ cụ thể: Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra, đôn đốc; Thanh tra tỉnh tăng cường thanh tra trách nhiệm; Công an tỉnh phối hợp đảm bảo an ninh trật tự khi cưỡng chế; Sở Nông nghiệp và Môi trường xử lý vi phạm liên quan đất đai; Ban Quản lý các khu công nghiệp và Sở Công Thương kiểm soát chặt hoạt động xây dựng trong khu, cụm công nghiệp.

Đáng chú ý, tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý trật tự xây dựng, ứng dụng phần mềm tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân; đồng thời tăng cường tuyên truyền và công khai các vi phạm trên báo chí.