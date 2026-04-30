Nổ súng truy sát cha vợ, lĩnh án 17 năm tù

Thái Lâm

TPO - Nổ súng truy sát cha vợ không thành, K’Lộc tiếp tục bắn chỉ thiên uy hiếp người truy đuổi rồi trốn sâu vào rừng.

Ngày 29/4, TAND tỉnh Lâm Đồng (cơ sở 1) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo K’Lộc (SN 2000) về các tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; bị cáo K’Vương (SN 2004) bị truy tố về hành vi liên quan đến tàng trữ vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, K’Lộc chung sống với chị Ka Nhiệp (SN 2006) tại xã Phan Tiến, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng) nhưng không đăng ký kết hôn. Trong quá trình sinh sống, giữa K’Lộc và cha của Ka Nhiệp là ông Mang Điểu đã phát sinh mâu thuẫn.

Bị cáo K’Lộc tại phiên xét xử.

Cho rằng ông Điểu tác động khiến Ka Nhiệp rời bỏ mình, K’Lộc đã nảy sinh ý định trả thù. Tối 19/1/2025, đối tượng mang súng đến nhà tìm ông Điểu nhưng không gặp nên đã bắn chỉ thiên 2 phát rồi bỏ đi.

Đến tối 27/2/2025, K’Lộc tiếp tục mang theo 2 khẩu súng quay lại nhà ông Điểu. Đứng cách khoảng 20m, bị cáo dùng súng gắn ống ngắm laser bắn một phát về phía nạn nhân nhưng không trúng. Khi ông Điểu bỏ chạy, K’Lộc tiếp tục nổ súng lần 2 ở cự ly gần hơn, song vẫn không gây thương tích.

Gây án bất thành, K’Lộc đã lấy một xe máy dựng trước sân chạy thẳng vào rừng nhằm bỏ trốn. Quá trình bị truy đuổi, K’Lộc tiếp tục bắn chỉ thiên nhiều phát để uy hiếp người dân và lực lượng chức năng rồi lẩn sâu vào rừng.

Cơ quan tố tụng xác định trong thời gian trốn truy nã, K’Lộc tiếp tục tàng trữ nhiều súng, đạn lấy từ các thợ săn không rõ lai lịch, cất giấu trong rừng và nhờ K’Vương mang đi bán. Tuy nhiên, số vũ khí chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện. Đến ngày 20/5/2025, K’Lộc bị bắt giữ, sau đó K’Vương đã ra trình diện và giao nộp tang vật.

Kết luận giám định cho thấy các khẩu súng, đạn thu giữ đều là vũ khí quân dụng, có khả năng sát thương cao và có thể gây tử vong nếu bắn vào cơ thể người.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo K’Lộc 12 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản và 2 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Còn bị cáo K’Vương bị tuyên 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Thái Lâm
#giết người #cướp tài sản #vũ khí quân dụng #Lâm Đồng #truy sát cha vợ #nổ súng #lĩnh án

