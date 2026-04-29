Diễn biến bất ngờ tại phiên xét xử vụ vay vốn sai quy định của chị em bà Hứa Thị Phấn

TPO - Trong khi phiên tòa đang diễn ra, bên ngoài tòa án, một phiên đấu giá khoản nợ liên quan đến vụ án cũng được tổ chức và đấu giá thành. Thiệt hại của vụ án về cơ bản được khắc phục hoàn toàn.

Ngày 29/4, TAND TPHCM tiếp tục xét xử chị em bà Hứa Thị Phấn và các bị cáo khác trong vụ vay 249 tỷ đồng trái quy định.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 28/4.

Tại phiên tòa ngày hôm qua (28/4), đại diện một ngân hàng (được HĐXX xác định là bị hại của vụ án) đã bất ngờ trưng ra biên bản đấu giá khoản nợ.

Theo biên bản này thì 10h sáng 28/4 đã diễn ra phiên đấu giá thành. Theo đó ngân hàng có khoản nợ đấu giá và Công ty B.K. là chủ thể tham gia đấu giá. Khoản nợ đấu giá liên quan đến vụ án mà tòa đang xét xử. 30 phút sau khi phiên đấu giá bắt đầu, Đấu giá viên công bố người trúng đấu giá là Công ty B.K. có địa chỉ tại TPHCM, khoản nợ có giá trúng đấu giá là trên 80 tỷ đồng.

“Phiên đấu giá kết thúc vào lúc 10 giờ 25 phút ngày 28/04/2026” – Biên bản của công ty tổ chức phiên đấu giá viết.

Ngay sau khi đại diện ngân hàng công bố thông tin nói trên, luật sư Nguyễn Thành Công (Công ty TNHH Đông Phương Luật, bào chữa cho bị cáo Phạm Thị Mai Toan) nói với phóng viên Tiền Phong rằng: “Với số tiền đấu giá thành nói trên, cơ bản thiệt hại vụ án đã được khắc phục hoàn toàn. Tôi tin rằng khi thiệt hại vụ án đã được khắc phục, đại diện Viện Kiểm sát cũng như HĐXX sẽ xem xét giảm nhẹ hình phạt (nếu các bị cáo bị cho là có tội) cho tất cả các bị cáo trong vụ án”.

Luật sư Nguyễn Thành Công cho rằng, khi thiệt hại của vụ án được khắc phục hoàn toàn, các cơ quan tố tụng sẽ xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.



"Đây là quyền của ngân hàng, họ được quyền bán khoản nợ để xử lý, thông qua hình thức đấu giá. Trong vụ này, ngân hàng xác định giá 80 tỷ đồng là phù hợp nên cũng xác định là đã tất toán toàn bộ nghĩa vụ gốc + lãi. Từ đó suy ra đã khắc phục toàn bộ hậu quả" - Luật sư Nguyễn Thành Công nói thêm.



Đến gần trưa 29/4 , HĐXX cho phiên tòa tạm nghỉ. Trong các ngày xét xử, tất cả các bị cáo khi trả lời HĐXX và đại diện Viện Kiểm sát cùng thừa nhận hành vi như cáo trạng đã nêu.

HĐXX cho biết, trong ngày xét xử tiếp theo (4/5), đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa sẽ nêu quan điểm giải quyết vụ án.

Tại phiên tòa sơ thẩm này, HĐXX có 2 thẩm phán TAND TPHCM là bà Phạm Uyên Thy (chủ tọa) và bà Nguyễn Huỳnh Mai Tâm Quyên. Đại diện Viện KSND TPHCM giữ công tố tại phiên tòa là Kiểm sát viên Nguyễn Thị Liên.

Tại quyết định đưa vụ án ra xét xử được công bố tại phiên tòa, HĐXX cho biết, các bị cáo Trần Hoàng Trinh (cựu Giám đốc Công ty Phú Mỹ) và 4 cựu thành viên HĐQT là Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Kim Dũng, Hứa Xường (em ruột bà Hứa Thị Phấn) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 4 bị cáo khác là cựu cán bộ ngân hàng bị truy tố cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”.

Bà Hứa Thị Phấn (Chủ tịch HĐQT Công ty Phú Mỹ) là người chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Phú Mỹ. Bà Phấn đã chỉ đạo lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt của ngân hàng, phải chịu trách nhiệm với vai trò chính trong vụ án. Do bà Hứa Thị Phấn đã chết nên không xem xét xử lý hình sự. Em trai bà Phấn là bị cáo Hứa Xường đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã ngày 7/10/2025.

Theo cáo trạng, bằng việc "vẽ" dự án Garden City quy mô nghìn tỷ, các đối tượng đã rút ruột ngân hàng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Cụ thể: Năm 2007, bà Hứa Thị Phấn dù biết Công ty Phú Mỹ không đủ năng lực tài chính vẫn dùng pháp nhân này để vay 250 tỷ đồng tại một ngân hàng. Tài sản thế chấp là toàn bộ dự án Khu dân cư 13D (Garden City) tại huyện Bình Chánh cũ. Điều đáng nói, tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng và giải ngân, dự án này vẫn chưa đủ căn cứ pháp lý để triển khai, chưa được giao đất và chưa có quyền sử dụng đất hợp pháp.

Sau khi được giải ngân, Công ty Phú Mỹ sử dụng tiền vay không đúng mục đích, chủ yếu dùng để hoàn trả các khoản nợ cũ hoặc chi tiêu cá nhân. Đến thời điểm khởi tố vụ án, khoản nợ trên đã trở thành nợ xấu nhóm 5 với tổng thiệt hại lên tới hơn 80 tỷ đồng.