Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Quảng Trị phải ‘vươn Đông, tỏa Tây’, lấy kinh tế biển làm trục phát triển

TPO - Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị chiều 29/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu tái định vị không gian phát triển theo chiến lược “vươn Đông, tỏa Tây”, lấy kinh tế biển làm hướng chủ đạo, đồng thời đặt ra loạt nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo đột phá tăng trưởng, đưa Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Giữ vững ổn định sau sáp nhập, tạo nền tảng cho phát triển

Dự buổi làm việc có nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi, chúc mừng đến Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân toàn tỉnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - Nguyễn Văn Phương cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh đã cơ bản ổn định tổ chức, vận hành thông suốt mô hình chính quyền hai cấp.

Công tác tinh gọn bộ máy, bố trí cán bộ, phân cấp, phân quyền được triển khai quyết liệt; việc sắp xếp trụ sở, tài sản công đang được đẩy nhanh, phấn đấu hoàn thành trong quý II/2026.

Về phát triển kinh tế - xã hội, GRDP năm 2025 của tỉnh tăng 8%, quý I/2026 đạt 8,02%, vượt kịch bản đề ra. Thu ngân sách năm 2025 đạt hơn 15.000 tỷ đồng, tạo nền tảng để tỉnh xây dựng kịch bản tăng trưởng giai đoạn 2025 - 2030, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 10,6% trong năm 2026.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Nguyễn Văn Phương báo cáo tại buổi làm việc.

Tái định vị không gian phát triển

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận những nỗ lực của Quảng Trị trong việc giữ vững ổn định sau sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm bộ máy chính quyền hoạt động thông suốt.

Tuy nhiên, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ ra những thách thức phía trước, nhất là yêu cầu tăng trưởng cao trong bối cảnh hạ tầng và năng lực khai thác tiềm năng chưa tương xứng.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu Quảng Trị phải tái định vị không gian phát triển với chiến lược “vươn Đông, tỏa Tây”, trong đó lấy kinh tế biển làm trục phát triển chủ đạo, gắn với khai thác hiệu quả hành lang kinh tế Đông - Tây.

Việc tích hợp các phương thức vận tải, phát triển logistics, mở rộng liên kết vùng được xác định là động lực quan trọng để lan tỏa tăng trưởng từ biển lên phía Tây.

Theo đó, tỉnh Quảng Trị cần tập trung phát triển các ngành có lợi thế như kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và năng lượng. Đồng thời, phải chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Không để cấp xã trở thành “điểm nghẽn” mới

Một nội dung quan trọng khác được Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2026 là năm của chính quyền cơ sở, do đó cần cụ thể hóa các nghị quyết bằng chương trình hành động rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ sản phẩm.

Kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, lựa chọn và sử dụng đúng cán bộ có năng lực, dám nghĩ, dám làm. Tổng Bí thư lưu ý, tuyệt đối không để cấp xã trở thành điểm nghẽn mới trong bộ máy.

Bên cạnh đó, Quảng Trị cần chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, nâng cao đời sống Nhân dân, đặc biệt ở vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động khi trở lại Quảng Trị, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, từng chịu nhiều mất mát trong chiến tranh nhưng đã bền bỉ hồi sinh, đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Đồng chí tin tưởng, với truyền thống đó, Quảng Trị sẽ biết biến niềm tự hào lịch sử thành động lực phát triển, biến khó khăn thành cơ hội, biến tiềm năng thành nguồn lực và đặc biệt là biến các nghị quyết thành hành động cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực cho đời sống Nhân dân.

Phát biểu đáp từ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương khẳng định, tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, nhanh chóng cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động với lộ trình rõ ràng, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả; đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương trong thời gian tới.

Trước đó, trưa cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn Công tác Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.