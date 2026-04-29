Bể ngầm chống ngập lớn nhất Hà Nội hoàn thành sau hơn 2 tháng thi công khẩn cấp

Trọng Đảng

TPO - Đến ngày 29/4, bể ngầm chứa nước mưa tại chợ Hàng Da đã hoàn thành hạng mục xây lắp, trở thành công trình chống ngập lớn nhất Hà Nội hiện nay. Đồng thời, 15 trạm bơm thuộc các dự án khẩn cấp của thành phố cũng đã vận hành an toàn.

​Tại hiện trường thi công công trình bể ngầm chống ngập chợ Hàng Da (phường Hoàn Kiếm) trưa 29/4, đơn vị thi công đang tiến hành cẩu lắp những tấm đan bê tông cuối cùng để đậy phần đỉnh bể ngầm chợ Hàng Da, hoàn thành việc xây lắp công trình.

Trao đổi với PV Tiền Phong tại công trường thi công, ông Võ Phương Nam, Phó Phòng Công nghệ và Quản lý hệ thống, Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng - chủ đầu tư) cho biết, công trình bể ngầm chứa nước mưa Hàng Da là một trong những hạng mục chống ngập cục bộ thuộc danh sách 10 dự án chống ngập được triển khai theo lệnh khẩn cấp của UBND thành phố Hà Nội.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 30 tỷ đồng, khởi công từ tháng 2/2026 (trước Tết Nguyên đán). Đến nay, sau hơn 2 tháng thi công ngày đêm, liên tục, công trình đã hoàn thành bể chứa theo tiến độ thành phố và Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu.

Công trình bể chống ngập tại chợ Hàng Da thi công phần đỉnh để hoàn thành phần xây lắp trong ngày 29/4.

“Bể ngầm chứa nước Hàng Da được xây dựng tại khu vực quảng trường chợ Hàng Da (phường Hoàn Kiếm). Công trình có dung tích chứa 2.500m³ nước, và được đặt ở độ sâu khoảng 6,5m so với mặt đường. Đây là công trình bể ngầm thứ 2 tại Hà Nội (sau bể ngầm trên phố Nguyễn Khuyến) và là bể ngầm chứa nước lớn nhất tại Hà Nội hiện nay” - ông Nam thông tin.

Theo ông Nam, sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình sẽ thu gom nước mưa, góp phần giảm ngập cục bộ tại các “điểm đen” ngập úng kéo dài nhiều năm ở khu vực trước chợ Hàng Da và ngã 5 các phố Đường Thành – Bát Đàn – Phùng Hưng - Nhà Hỏa.

Ông Nam cho biết, cùng với đạt tiến độ đặt ra, chủ đầu tư, các nhà thầu cũng đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách chưa từng có tiền lệ, như thời điểm bắt đầu thi công đúng vào dịp Tết Nguyên đán, tiếp đó công trình vừa thi công vừa đảm bảo giao thông; giá nhiên liệu xăng dầu tăng 70 - 80%... nhưng với sự nỗ lực của các đơn vị liên quan, đến nay công trình đã hoàn thành xây lắp; đáp ứng tiến độ thành phố Hà Nội đặt ra.

Vận hành 15 công trình trạm bơm chống ngập “khẩn cấp”

Cuối giờ chiều 29/4, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Hưng, Giám đốc Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng - chủ đầu tư) cho biết, sau khi hoàn thành xây dựng, trong 2 ngày qua, Trung tâm và các nhà thầu đã tiến hành vận hành thông suốt, an toàn 15 công trình trạm bơm chống ngập vừa được thi công theo lệnh “khẩn cấp” của UBND thành phố.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội đã vận hành kỹ thuật 15 công trình trạm bơm chống ngập “khẩn cấp”.

Cụ thể, ông Hưng cho biết, đến nay, sau 75 ngày đêm Chủ đầu tư và nhà thầu quyết liệt thi công, trong tổng số 40 hạng mục thuộc 3 dự án khẩn cấp đã có 36 hạng mục trong đó 15 công trình trạm bơm và bể ngầm chợ Hàng Da cơ bản hoàn thành đúng tiến độ theo yêu cầu (đã hoàn thành đến 95% khối lượng công việc).

Từ ngày 28/4/2026, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị liên quan đồng loạt đóng điện và vận hành, chạy thử (có tải và không tải) các trạm bơm điều tiết mực nước tại các hồ, trạm bơm tiêu thoát nước. “Kết quả việc vận hành, chạy thử đã diễn ra thông suốt, an toàn, bảo đảm đủ điều kiện kỹ thuật, điều kiện vận hành để các công trình kịp cán đích theo tiến độ đề ra vào ngày 30/04/2026” – ông Hưng thông tin.

Sau khi hoàn thành việc xây lắp các công trình trên, ông Hưng cho biết, Trung tâm sẽ cùng các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện các công việc còn lại như hoàn trả vỉa hè, lắp đặt lan can, trồng cây xanh… để hoàn thành toàn bộ việc thi công, đưa vào khai thác chính thức, phát huy giá trị đầu tư trước ngày 15/5/2026.

15 công trình trạm bơm vừa hoàn thành

Trạm bơm hồ Thủ Lệ; Trạm bơm hồ Đầm Chuối; Trạm bơm hồ Đống Đa; Trạm bơm hồ Đền Lừ; Trạm bơm hồ Thành Công; Trạm bơm hồ Tai Trâu; Trạm bơm Cầu Ngà 1; Trạm bơm Cầu Ngà 3; Trạm bơm Đồng Tép; Trạm bơm Bắc An Khánh; Trạm bơm hồ Nghĩa Tân; Trạm bơm hồ công viên CV1; Trạm bơm hồ công viên Cầu Giấy; Trạm bơm hồ Thanh Liệt; Trạm bơm hồ Mai Dịch.

Trọng Đảng
#Hầm chống ngập #hầm chống ngập chợ hàng da #sở xây dựng hà nội #trung tâm hạ tầng Hà nội

