Những tuyến đường nào bị cấm ở Đà Nẵng để phục vụ Gala 'Tổ quốc bình yên'

TPO - Nhiều tuyến đường ở khu vực bờ đông và bờ tây cầu Rồng (TP. Đà Nẵng) bị cấm dừng, đỗ, cấm xe trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 để bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông cho chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” và các hoạt động bên lề.

Ngày 29/4, Công an TP. Đà Nẵng cho biết để hỗ trợ triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự cho chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” và các hoạt động bên lề trên địa bàn, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan triển khai phương án tổ chức giao thông tại một số tuyến giao thông, khu vực trong khoảng thời gian từ nay đến hết ngày 2/5.

Cụ thể, cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên cầu Rồng theo hướng từ phường An Hải sang phường Hải Châu (từ bờ Đông sang bờ Tây), từ 18h đến 24h hằng ngày, từ nay đến hết ngày 30/4 (trừ các phương tiện có phù hiệu xe phục vụ chương trình).

Sau đó, từ 18h đến 24h các ngày 1/5, 2/5, cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên cầu Rồng (trừ các phương tiện có phù hiệu xe phục vụ chương trình). Ngoài ra, cấm toàn bộ phương tiện dừng, đỗ trên tuyến Bạch Đằng đoạn từ cầu Rồng đến Thái Phiên (phường Hải Châu).

Phương án tổ chức điều tiết giao thông tại khu vực diễn ra chương trình.

Cấm toàn bộ phương tiện dừng, đỗ trên tuyến Lý Nam Đế, đường dẫn phía Bắc bờ đông cầu Rồng, đường Mai Hắc Đế (đoạn từ Triệu Việt Vương đến đường dẫn phía bắc bờ đông cầu Rồng), đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Triệu Việt Vương - Hà Thị Thân) từ 16h đến 24h ngày 29/4, các ngày 1/5 và 2/5.

Người dân tham dự chương trình có thể đỗ xe ở khu vực các tuyến đường cấm lưu thông, cấm dừng đỗ có thể sử dụng bãi đỗ xe, các khu vực đất trống xung quanh các tuyến đường Bạch Đằng, Bình Minh 7, Bình Minh 8, Bình Minh 9, Bình Minh 10, Trần Văn Trứ.

Các tàu thuyền cũng bị cấm di chuyển trên sông Hàn trong khung giờ cố định để lực lượng công an diễn tập cho đêm Gala.

Đặc biệt, các tàu, thuyền bị cấm di chuyển trên sông Hàn trong khu vực 200 m từ cầu Rồng trở về thượng lưu và hạ lưu (đoạn từ giữa cầu Rồng đến mép bờ Đông Sông Hàn), trong các ngày 29/4, 30/4 và 2/5, từ 18h đến 22h.

Chương trình Gala "Tổ quốc bình yên" do Bộ Công an phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng tổ chức hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026).

Đêm khai mạc sẽ diễn ra vào tối nay (ngày 29/4) tại Công viên APEC (phường Hải Châu), đêm Gala chính diễn ra vào tối 2/5 tại Công viên bờ Đông cầu Rồng (phường An Hải).

Với nhiều hoạt động bên lề sôi nổi như: triển lãm dấu ấn của lực lượng an ninh nhân dân, trải nghiệm công nghệ mới trong phòng chống tội phạm, các trò chơi nhập vai..., chương trình hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn đông đảo người dân và du khách ở Đà Nẵng vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.