Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Những tuyến đường nào bị cấm ở Đà Nẵng để phục vụ Gala 'Tổ quốc bình yên'

Giang Thanh

TPO - Nhiều tuyến đường ở khu vực bờ đông và bờ tây cầu Rồng (TP. Đà Nẵng) bị cấm dừng, đỗ, cấm xe trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 để bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông cho chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” và các hoạt động bên lề.

Ngày 29/4, Công an TP. Đà Nẵng cho biết để hỗ trợ triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự cho chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” và các hoạt động bên lề trên địa bàn, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan triển khai phương án tổ chức giao thông tại một số tuyến giao thông, khu vực trong khoảng thời gian từ nay đến hết ngày 2/5.

Đà Nẵng cấm nhiều tuyến đường để phục vụ Gala "Tổ quốc bình yên".

Cụ thể, cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên cầu Rồng theo hướng từ phường An Hải sang phường Hải Châu (từ bờ Đông sang bờ Tây), từ 18h đến 24h hằng ngày, từ nay đến hết ngày 30/4 (trừ các phương tiện có phù hiệu xe phục vụ chương trình).

Sau đó, từ 18h đến 24h các ngày 1/5, 2/5, cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên cầu Rồng (trừ các phương tiện có phù hiệu xe phục vụ chương trình). Ngoài ra, cấm toàn bộ phương tiện dừng, đỗ trên tuyến Bạch Đằng đoạn từ cầu Rồng đến Thái Phiên (phường Hải Châu).

Phương án tổ chức điều tiết giao thông tại khu vực diễn ra chương trình.

Cấm toàn bộ phương tiện dừng, đỗ trên tuyến Lý Nam Đế, đường dẫn phía Bắc bờ đông cầu Rồng, đường Mai Hắc Đế (đoạn từ Triệu Việt Vương đến đường dẫn phía bắc bờ đông cầu Rồng), đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Triệu Việt Vương - Hà Thị Thân) từ 16h đến 24h ngày 29/4, các ngày 1/5 và 2/5.

Người dân tham dự chương trình có thể đỗ xe ở khu vực các tuyến đường cấm lưu thông, cấm dừng đỗ có thể sử dụng bãi đỗ xe, các khu vực đất trống xung quanh các tuyến đường Bạch Đằng, Bình Minh 7, Bình Minh 8, Bình Minh 9, Bình Minh 10, Trần Văn Trứ.

Các tàu thuyền cũng bị cấm di chuyển trên sông Hàn trong khung giờ cố định để lực lượng công an diễn tập cho đêm Gala.

Đặc biệt, các tàu, thuyền bị cấm di chuyển trên sông Hàn trong khu vực 200 m từ cầu Rồng trở về thượng lưu và hạ lưu (đoạn từ giữa cầu Rồng đến mép bờ Đông Sông Hàn), trong các ngày 29/4, 30/4 và 2/5, từ 18h đến 22h.

Chương trình Gala "Tổ quốc bình yên" do Bộ Công an phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng tổ chức hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026).

Đêm khai mạc sẽ diễn ra vào tối nay (ngày 29/4) tại Công viên APEC (phường Hải Châu), đêm Gala chính diễn ra vào tối 2/5 tại Công viên bờ Đông cầu Rồng (phường An Hải).

Với nhiều hoạt động bên lề sôi nổi như: triển lãm dấu ấn của lực lượng an ninh nhân dân, trải nghiệm công nghệ mới trong phòng chống tội phạm, các trò chơi nhập vai..., chương trình hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn đông đảo người dân và du khách ở Đà Nẵng vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

