Gần 8.000 VĐV tham gia giải chạy AirAsia RedRun Đà Nẵng 2026

TPO - Lần đầu tổ chức tại Đà Nẵng, giải chạy AirAsia RedRun Danang 2026 thu hút đông đảo VĐV trong và ngoài nước, không chỉ tạo nên ngày hội thể thao sôi động mà còn góp phần quảng bá hình ảnh thành phố biển, đồng thời lan tỏa thông điệp về vai trò của sở hữu trí tuệ trong phát triển thể thao và kinh tế sáng tạo.

Ngày 26/4, tại khu vực Công viên Biển Đông (đường Võ Nguyên Giáp, phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), giải chạy AirAsia RedRun Danang 2026 - Champion21 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam đã diễn ra sôi động, thu hút gần 8.000 vận động viên (VĐV) tham gia.

Đáng chú ý, ngay trong mùa giải đầu tiên, sự kiện đã ghi nhận số lượng lớn VĐV quốc tế, cho thấy sức hút của mô hình kết hợp thể thao, du lịch và trải nghiệm tại thành phố biển.

Các VĐV chạy qua cầu Rồng, biểu tượng của Đà Nẵng.

Giải chạy là một trong những hoạt động nổi bật hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2026 do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới phát động, với thông điệp “Sở hữu trí tuệ và thể thao: Sẵn sàng đổi mới”. Sự kiện mang ý nghĩa truyền thông xã hội sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của sở hữu trí tuệ trong thể thao, công nghiệp sáng tạo và phát triển kinh tế.

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn VĐV đã có mặt tại khu vực xuất phát, tham gia các cự ly 5 km, 10 km và 21 km. Không khí náo nhiệt, chuyên nghiệp cùng cung đường ven biển đẹp mắt đã tạo nên trải nghiệm ấn tượng cho cả VĐV trong nước lẫn quốc tế. Việc lựa chọn Đà Nẵng làm điểm khởi đầu cho chuỗi RedRun 2026 được đánh giá là bước đi chiến lược, góp phần lan tỏa hình ảnh “thành phố đáng sống” trên bản đồ thể thao khu vực.

Runner hào hứng bước vào hành trình chinh phục đường chạy

Phát biểu tại sự kiện, bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó cục trưởng Cục Bản quyền tác giả (Bộ VH-TT&DL Việt Nam) nhấn mạnh, thể thao ngày nay không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe mà còn là ngành công nghiệp có giá trị cao, nơi sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển các sản phẩm, thương hiệu và nội dung. Thông qua giải chạy, Ban tổ chức mong muốn gửi gắm thông điệp: mỗi bước chạy không chỉ vì sức khỏe mà còn góp phần xây dựng môi trường sáng tạo lành mạnh, tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Về chuyên môn, các cuộc tranh tài diễn ra hấp dẫn với chất lượng cao. Ở cự ly half marathon (21 km), VĐV Trịnh Minh Tâm giành chức vô địch nam với thành tích 1 giờ 14 phút 2 giây; trong khi Lê Thị Lam về nhất nội dung nữ với 1 giờ 21 phút 54 giây.

Ở cự ly 10 km, Trần Bá Cường và Bùi Thị Ngân lần lượt dẫn đầu nội dung nam, nữ. Cự ly 5 km chứng kiến chiến thắng của Mai Quý Phong và Lê Thị Tuyết, góp phần tạo nên bức tranh sôi động của phong trào chạy bộ từ chuyên nghiệp đến quần chúng.

Theo Ban tổ chức, thành công của mùa giải đầu tiên không chỉ nằm ở số lượng VĐV tham gia mà còn ở tính kết nối đa ngành giữa thể thao, văn hóa, du lịch và sáng tạo. Đây được xem là nền tảng quan trọng để nâng tầm các giải chạy tại Việt Nam lên quy mô khu vực, từng bước tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.