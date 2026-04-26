Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Không sáp nhập theo chỉ đạo, Liên đoàn Yoga Khánh Hòa bị đình chỉ hoạt động

Phùng Quang

TPO - Không hoàn tất thủ tục sáp nhập theo chỉ đạo, Liên đoàn Yoga tỉnh Khánh Hòa bị UBND tỉnh đình chỉ hoạt động trong 6 tháng để khắc phục vi phạm.

Ngày 26/4, ông Võ Chí Vương - Giám đốc Sở Nội vụ Khánh Hòa cho biết: UBND tỉnh vừa ban hành quyết định đình chỉ hoạt động đối với Liên đoàn Yoga tỉnh Khánh Hòa.

Theo quyết định, Liên đoàn Yoga tỉnh Khánh Hòa bị đình chỉ có thời hạn 6 tháng (tối đa 180 ngày), từ ngày 25/4 - 22/10. Trong thời gian này, đơn vị chỉ được phép thực hiện các hoạt động nhằm khắc phục vi phạm, đồng thời phải bàn giao con dấu cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

images5542645-1.jpg
Một buổi đồng diễn biểu diễn yoga tại Nha Trang. Ảnh P.H.

Trước đó, ngày 13/4, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 5119 kết luận về việc Liên đoàn Yoga tỉnh Khánh Hòa vi phạm nghĩa vụ chấp hành chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể, đơn vị này không hoàn tất thủ tục sáp nhập theo đúng quy định và thời hạn được giao tại các công văn trước đó của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Trong năm 2026, ngành thể thao Khánh Hòa dự kiến tổ chức và tham gia nhiều hoạt động liên quan đến yoga như Ngày Quốc tế Yoga (28/6), các giải vô địch câu lạc bộ, trẻ, thiếu niên toàn quốc (tháng 7), Giải Yoga tỉnh (tháng 8) và đăng cai Giải vô địch Yoga quốc gia (tháng 11). Việc Liên đoàn Yoga tỉnh Khánh Hòa bị đình chỉ phần nào ảnh hưởng đến phong trào trên địa bàn.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết: Quyết định của UBND tỉnh chỉ áp dụng đối với Liên đoàn Yoga tỉnh Khánh Hòa (cũ), trong khi Liên đoàn Yoga tỉnh Ninh Thuận (cũ) vẫn hoạt động bình thường. Trong thời gian khắc phục vi phạm, Sở sẽ phối hợp với Liên đoàn Yoga tỉnh Ninh Thuận để tổ chức các hoạt động, đảm bảo phong trào yoga diễn ra liên tục.

Hiện Liên đoàn Yoga tỉnh Ninh Thuận có 35 câu lạc bộ với hơn 500 hội viên, vẫn duy trì hoạt động tập luyện và thi đấu ổn định.

#Liên đoàn Yoga tỉnh Khánh Hòa #đình chỉ #sáp nhập #khắc phục vi phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe