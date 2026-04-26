Không sáp nhập theo chỉ đạo, Liên đoàn Yoga Khánh Hòa bị đình chỉ hoạt động

TPO - Không hoàn tất thủ tục sáp nhập theo chỉ đạo, Liên đoàn Yoga tỉnh Khánh Hòa bị UBND tỉnh đình chỉ hoạt động trong 6 tháng để khắc phục vi phạm.

Ngày 26/4, ông Võ Chí Vương - Giám đốc Sở Nội vụ Khánh Hòa cho biết: UBND tỉnh vừa ban hành quyết định đình chỉ hoạt động đối với Liên đoàn Yoga tỉnh Khánh Hòa.

Theo quyết định, Liên đoàn Yoga tỉnh Khánh Hòa bị đình chỉ có thời hạn 6 tháng (tối đa 180 ngày), từ ngày 25/4 - 22/10. Trong thời gian này, đơn vị chỉ được phép thực hiện các hoạt động nhằm khắc phục vi phạm, đồng thời phải bàn giao con dấu cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Một buổi đồng diễn biểu diễn yoga tại Nha Trang. Ảnh P.H.

Trước đó, ngày 13/4, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 5119 kết luận về việc Liên đoàn Yoga tỉnh Khánh Hòa vi phạm nghĩa vụ chấp hành chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể, đơn vị này không hoàn tất thủ tục sáp nhập theo đúng quy định và thời hạn được giao tại các công văn trước đó của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Trong năm 2026, ngành thể thao Khánh Hòa dự kiến tổ chức và tham gia nhiều hoạt động liên quan đến yoga như Ngày Quốc tế Yoga (28/6), các giải vô địch câu lạc bộ, trẻ, thiếu niên toàn quốc (tháng 7), Giải Yoga tỉnh (tháng 8) và đăng cai Giải vô địch Yoga quốc gia (tháng 11). Việc Liên đoàn Yoga tỉnh Khánh Hòa bị đình chỉ phần nào ảnh hưởng đến phong trào trên địa bàn.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết: Quyết định của UBND tỉnh chỉ áp dụng đối với Liên đoàn Yoga tỉnh Khánh Hòa (cũ), trong khi Liên đoàn Yoga tỉnh Ninh Thuận (cũ) vẫn hoạt động bình thường. Trong thời gian khắc phục vi phạm, Sở sẽ phối hợp với Liên đoàn Yoga tỉnh Ninh Thuận để tổ chức các hoạt động, đảm bảo phong trào yoga diễn ra liên tục.

Hiện Liên đoàn Yoga tỉnh Ninh Thuận có 35 câu lạc bộ với hơn 500 hội viên, vẫn duy trì hoạt động tập luyện và thi đấu ổn định.