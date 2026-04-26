Điền kinh Việt Nam vượt chỉ tiêu tại ABG 6: 2 HCV từ 'mỏ vàng' nhảy xa

TPO - Đội tuyển điền kinh Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi giành 2 HCV nhảy xa tại Đại hội thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 6 (ABG 6) ở Tam Á (Trung Quốc).

Tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 với lực lượng gồm 5 VĐV, tranh tài ở 3/10 nội dung, đội tuyển điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành 1 HCV.

Tuy nhiên, sau 3 ngày thi đấu từ 24 đến 26/4, các tuyển thủ đã tạo nên dấu ấn đậm nét. Ở nội dung nhảy xa nữ, Hà Thị Thúy Hằng thi đấu ấn tượng để giành HCV với thành tích 6,16m. Ở nội dung nhảy xa nam, Phạm Văn Nghĩa tiếp tục mang về HCV thứ hai với cú nhảy đạt 7,44m thuyết phục.

Chung cuộc, điền kinh Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn, trong bối cảnh môn thi đấu quy tụ tới 134 VĐV (64 nam, 70 nữ) đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á.

Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã quyết định thưởng 10 triệu đồng cho mỗi tấm HCV tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Có mặt trực tiếp tại Đại hội để theo dõi các tuyển thủ thi đấu, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: thành tích mà các VĐV đạt được là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, nỗ lực bền bỉ và rất đáng trân trọng.

“Không chỉ là những tấm huy chương, đó còn là sự khẳng định về chuyên môn, ý chí và tinh thần thi đấu của điền kinh Việt Nam trên đấu trường quốc tế", ông Hùng chia sẻ.

Theo kế hoạch, đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ về nước vào ngày 27/4.