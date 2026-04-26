Nhận định SHB Đà Nẵng vs Thể Công Viettel, 18h00 ngày 26/4: Đỉnh đáy đối đầu

TPO - Nhận định bóng đá SHB Đà Nẵng vs Thể Công Viettel, LPBank V.League - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Dù Thể Công Viettel không đứng ở vị trí thứ nhất trên BXH nhưng cặp đấu này chẳng khác nào đỉnh đáy đối đầu nếu nhìn vào sự khác biệt mênh mông giữa 2 bên.

Nhận định trước trận đấu SHB Đà Nẵng vs Thể Công Viettel

Cuộc thư hùng giữa SHB Đà Nẵng và Thể Công Viettel là cuộc đối đầu giữa hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Một bên là tập thể đang thăng hoa rực rỡ trong cuộc đua vô địch, còn một bên đang vùng vẫy trong cơn khủng hoảng để tìm đường trụ hạng.

Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải, Thể Công Viettel đang khẳng định sức mạnh của một ứng cử viên vô địch. Đội bóng của HLV Popov vững vàng ở vị trí thứ 2 với 41 điểm sau 19 trận, bám đuổi sát sao ngôi đầu của Công an Hà Nội. Phong độ của Viettel cực kỳ ổn định với chuỗi trận thắng liên tiếp, đặc biệt là sự chắc chắn của hàng thủ khi mới chỉ để lọt lưới 15 bàn từ đầu mùa.

5 trận gần nhất họ không ghi quá 1 bàn mỗi trận, nhưng CLB này cũng chỉ thủng lưới tổng cộng… 1 bàn. Nhờ đó, Thể Công Viettel đang phả hơi nóng vào gáy CAHN. Với bộ khung là những tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang cùng dàn ngoại binh chất lượng như Pedro Henrique hay Lucao, họ chơi một thứ bóng đá thực dụng nhưng cực kỳ hiệu quả. Dưới thời HLV Popov, đội bóng áo lính không chỉ mạnh ở khả năng phòng ngự phản công mà còn rất biến hóa trong khâu áp đặt thế trận.

Phong độ, lịch sử đối đầu SHB Đà Nẵng vs Thể Công Viettel

Ngược lại, SHB Đà Nẵng đang trải qua một trong những mùa giải đáng quên nhất lịch sử. Sau 19 vòng đấu, họ đang đứng ở vị trí cuối bảng (14/14) với vỏn vẹn 12 điểm. Khoảng cách với nhóm an toàn đang dần bị nới rộng, và nếu không có một phép màu tại Hòa Xuân, tấm vé xuống hạng đang treo lơ lửng trên đầu đội bóng này.

Trận thua đậm 1-5 trước CAHN gần đây là minh chứng rõ nét cho sự rệu rã của hàng phòng ngự đội bóng sông Hàn. 5 lần ra sân vừa qua Đà Nẵng thua cả 5. Tròn 2 tháng nay, họ không thắng nổi trận nào, bỏ túi tổng cộng 2 điểm qua 6 vòng.

Lịch sử đang ủng hộ hoàn toàn đội khách. Ở lượt đi mùa giải năm nay, Thể Công Viettel đã giành chiến thắng 2-1 trên sân nhà. Xa hơn nữa, người hâm mộ Đà Nẵng vẫn chưa quên thất bại kinh hoàng 0-6 trước Viettel ở mùa giải trước.

Trận đấu tới sẽ là bài toán vô cùng nan giải cho SHB Đà Nẵng. Họ buộc phải chơi tấn công để tìm kiếm hy vọng trụ hạng, nhưng việc đẩy cao đội hình trước một đối thủ giỏi phản công như Viettel chẳng khác nào hành động "tự sát". Trong khi đó, với mục tiêu 3 điểm để duy trì áp lực lên ngôi đầu bảng, Thể Công Viettel chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội tích lũy điểm số trước một đối thủ đang rơi vào khủng hoảng.