Nhận định Becamex TPHCM vs Nam Định, 18h00 ngày 25/4: Khách lấn lướt chủ

Hương Ly

TPO - Nhận định bóng đá Becamex TPHCM vs Nam Định, LPBank V.League 1-2025/26, lúc 18h00 ngày 25/4. Becamex TPHCM chỉ còn hơn vị trí nguy hiểm của PVF-CAND 6 điểm. Thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh phải tích điểm ở giai đoạn này để nhanh chóng đứng vào vị trí an toàn.

Nhận định trước trận Becamex TPHCM vs Nam Định

Số phận của Nam Định ở V.League mùa này gần như đã an bài. Thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cách quá xa tốp 3 và họ cũng sớm đủ điểm trụ hạng. Mục tiêu lớn nhất của đội bóng thành Nam lúc này có lẽ là chơi tốt từng trận và cố gắng cải thiện hơn nữa vị trí trên bảng xếp hạng.

Becamex TPHCM vẫn phải chiến đấu để đảm bảo trụ lại V.League. Đội bóng đất Thủ từng giữ tâm lý thoải mái cho cuộc chiến trụ hạng. Nhưng sau 2 trận thua liên tiếp gần đây, Hồ Tấn Tài và các đồng đội rơi vào tình trạng báo động đỏ. Trên lý thuyết, Becamex TPHCM vẫn an toàn vì cách biệt với PVF-CAND là 6 điểm nhưng họ không được chủ quan.

Phong độ của Nam Định ở thời điểm này tốt hơn Becamex TPHCM. Họ vừa có chiến thắng 2-1 trên sân của SHB Đà Nẵng. Ở chuỗi 5 trận gần nhất, Nguyễn Xuân Son và các đồng đội thắng 4 và thua một. Becamex TPHCM vừa gục ngã 2-4 trước Hà Nội. Trước đó, đoàn quân của HLV Đặng Trần Chỉnh thua Ninh Bình và hòa PVF-CAND.

Màn trình diễn của Xuân Son sẽ là điểm nhấn lớn nhất trên sân Gò Đậu. Becamex TPHCM có giành điểm trước Nam Định hay không, phụ thuộc lớn vào khả năng khóa chặt Xuân Son của đội chủ nhà. Chờ xem liệu được chơi trên sân Gò Đậu có là điểm tựa để giúp Becamex TPHCM tìm lại cảm giác chiến thắng.

Nếu như Nam Định có Xuân Son thì Becamex TPHCM trông đợi vào phong độ của Việt Cường. Trong trận thua Hà Nội 2-4, Việt Cường lập cú đúp bàn thắng, trong đó có tình huống solo ghi bàn ngay phút thứ 2. Đây là giai đoạn mà Việt Cường cần chứng tỏ hơn nữa khả năng để được triệu tập lên tuyển Việt Nam. Chắc chắn Nam Định sẽ để mắt ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía Becamex TPHCM nếu không muốn thủng lưới.

Phong độ, thành tích đối đầu Becamex TPHCM vs Nam Định

Ở trận lượt đi mùa này, Becamex TPHCM bất ngờ đánh bại Nam Định với tỷ số 2-1. Ở lần gần nhất 2 CLB gặp nhau tại sân Gò Đậu, Nam Định thắng hủy diệt 4-1. Trong vài mùa giải gần đây, có một nghịch lý là Becamex TPHCM và Nam Định đều chơi hay, giành chiến thắng khi chạm trán đối thủ ở sân của đối phương.

Đội hình dự kiến:

Becamex TPHCM: Minh Toàn; Tùng Quốc, Tuấn Cảnh, Đình Khương, Milos, Tấn Tài, Minh Khoa, Alves Hugo, Mạc Hồng Quân, Việt Cường, Oduenyi.

Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Kiên, Văn Tới, Tuấn Dương, Văn Vĩ, Caio, Lusamba, Văn Đạt, Văn Vũ, Akolo, Xuân Son.

Dự đoán tỷ số: Becamex TPHCM 0-1 Nam Định.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

