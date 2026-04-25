Yamal nghỉ hết mùa vì chấn thương: Barca lao đao, tuyển Tây Ban Nha thấp thỏm

TPO - Sáng 23/4, Lamine Yamal đã dính chấn thương gân kheo chân trái. Theo thông báo từ CLB, tài năng trẻ người Tây Ban Nha sẽ nghỉ hết phần còn lại của mùa giải La Liga 2025/26. Đây là tổn thất lớn với Barca và cũng có thể là của đội tuyển Tây Ban Nha khi World Cup 2026 đang tới gần.

Chấn thương của Yamal xảy ra trong trận Barcelona thắng Celta Vigo 1-0. Anh là người ghi bàn duy nhất trên chấm phạt đền, nhưng ngay sau pha dứt điểm, cầu thủ này có dấu hiệu đau ở mặt sau đùi trái và phải rời sân. Hình ảnh Yamal tập tễnh rời sân khiến ban huấn luyện và người hâm mộ Barca không khỏi lo lắng.

Nhiều đánh giá cho rằng Yamal có thể phải nghỉ khoảng 5 đến 8 tuần. Và tối 23/4, Barca đã xác nhận Yamal chắc chắn sẽ nghỉ hết phần còn lại của mùa giải La Liga. Điều đó đồng nghĩa ngôi sao này vắng mặt ở các trận đấu quan trọng sắp tới, bao gồm El Clasico.

Với một đội bóng đang cần sự đột biến ở hai biên, mất Yamal là đòn giáng mạnh vào tham vọng của Barca, đặc biệt khi họ vẫn cần có anh ở chặng đua về đích tại La Liga. Từ đầu mùa, Yamal không chỉ đóng góp bằng bàn thắng và kiến tạo, mà còn là nguồn cảm hứng lớn trong lối chơi dưới thời Hansi Flick. Khả năng đi bóng, tạo khoảng trống và gây áp lực lên hàng thủ đối phương giúp Barca có thêm nhiều phương án tấn công.

Yamal tập tễnh rời sân

Khi anh vắng mặt, đội bóng xứ Catalan sẽ phải tìm giải pháp thay thế. Nhưng rất khó có cầu thủ nào mang lại mức độ đột biến tương tự như ngôi sao 18 tuổi, người đã in dấu giày vào 27 bàn sau 28 trận ở La Liga (16 bàn, 11 kiến tạo - tất cả đều nhiều nhất Barca).

Tin xấu từ Yamal cũng khiến ban huấn luyện tuyển Tây Ban Nha hoang mang. Nếu xét theo thông báo từ Barca thì chấn thương này chưa khiến Yamal chắc chắn lỡ World Cup 2026 (Barcelona chọn phương án điều trị bảo tồn thay vì phẫu thuật, qua đó giữ hy vọng để anh kịp bình phục trước Cúp thế giới). Tuy nhiên, tuyển Tây Ban Nha chắc chắn sẽ phải theo dõi sát tiến trình hồi phục của ngôi sao trẻ này.

Vì nếu Yamal gặp biến chứng trong quá trình trị thương, khả năng dự World Cup đầu tiên trong sự nghiệp của anh coi như sẽ tan biến, và La Roja sẽ mất đi ngòi nổ nguy hiểm hàng đầu của mình.

Tóm lại, Yamal nghỉ hết mùa là mất mát lớn với Barcelona, đồng thời là nỗi lo khôn nguôi của Tây Ban Nha. Chắc chắn gần 2 tháng tới sẽ là quãng thời gian rất hồi hộp với ban huấn luyện đội tuyển này.