HLV Cristiano Roland nói gì sau chức vô địch thuyết phục của U17 Việt Nam?

Đặng Lai

TPO - Sau khi cùng U17 Việt Nam bước lên bục cao nhất tại giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, HLV Cristiano Roland đã không giấu nổi niềm tự hào về màn thể hiện của các học trò. Nhưng ông cũng muốn toàn đội gác lại niềm vui để tập trung cho Cúp châu Á.

Chia sẻ với truyền thông sau trận chung kết với U17 Malaysia, HLV Roland nhấn mạnh ông hài lòng về thái độ thi đấu của các cầu thủ trẻ: "Tôi rất hạnh phúc với chức vô địch này. Các cầu thủ đã tuân thủ tuyệt đối chiến thuật và thể hiện một tinh thần chiến đấu ngoan cường. Đây là thành quả xứng đáng cho sự chuẩn bị và tinh thần thi đấu bền bỉ của đội tuyển".

Ông cho rằng chức vô địch không chỉ đến từ yếu tố chuyên môn mà còn từ sự gắn kết và tận hiến của toàn đội. "Việc áp dụng một triết lý bóng đá mới trong thời gian ngắn là không hề đơn giản, nhưng chính sự tận hiến của các cầu thủ đã tạo nên sự khác biệt. Điều khiến tôi hài lòng nhất không chỉ là kết quả, mà là cách các cầu thủ kiểm soát không gian và đưa ra những quyết định tốt hơn trên sân”, vị HLV Brazil chia sẻ.

Dù đang sống trong những giây phút huy hoàng, vị thuyền trưởng của U17 Việt Nam vẫn rất tỉnh táo khi nhìn về chặng đường phía trước. Ông nhắn nhủ: "Chức vô địch hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu. Chúng tôi tin tưởng vào tiềm năng của tập thể này. Toàn đội sẽ tiếp tục nỗ lực để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu sắp tới (VCK U17 châu Á)"

Khép lại bài phỏng vấn, ông không quên gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã luôn đồng hành, tạo nên nguồn động lực to lớn giúp U17 Việt Nam vượt qua những thời điểm khó khăn nhất giải đấu: "Chiến thắng này là dành cho các cổ động viên của bóng đá Việt Nam".

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ về nước vào 26/4 và đội nhanh chóng bước vào tập luyện nhằm chuẩn bị cho VCK U17 châu Á tại Saudi Arabia. Đội sẽ đến quốc gia chủ nhà vào ngày 3/5 để làm quen với thời tiết và môi trường trước khi đá trận ra quân vào 7/5. Tại giải đấu này, Việt Nam nằm chung bảng với Hàn Quốc, UAE và Yemen.

#U17 Việt Nam #U17 Malaysia #U17 Đông Nam Á 2026 #bóng đá trẻ Việt Nam #Cristiano Roland #Văn Dương #chung kết U17 Đông Nam Á #U17 châu Á

