Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chu Ngọc Nguyễn Lực giành giải cầu thủ xuất sắc nhất U17 Đông Nam Á 2026

A Phi

TPO - Số 10 của U17 Việt Nam, Chu Ngọc Nguyễn Lực đã được ban tổ chức U17 Đông Nam Á 2026 bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải.

nguyen-luc.jpg
Nguyễn Lực đột phá giữa hàng thủ U17 Malaysia. Ảnh: VFF

Tối 24/4, U17 Việt Nam đánh bại U17 Malaysia 3-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch U17 Đông Nam Á 2026. Đây là chức vô địch lần thứ 4, giúp Việt Nam trở thành đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu.

Xuyên suốt giải đấu, U17 Việt Nam thể hiện phong độ gần như hoàn hảo. Đội bóng của HLV Roland bất bại (thắng 4, hòa 1), ghi tổng cộng 19 bàn thắng và chỉ thủng lưới duy nhất 1 bàn.

Nổi bật trong chức vô địch của U17 Việt Nam là màn trình diễn của Chu Ngọc Nguyễn Lực. Số 10 đã thể hiện đúng vai trò “nhạc trưởng” trong chiến thuật của HLV Roland, góp công quan trọng giúp U17 Việt Nam hóa giải các hàng phòng ngự lùi sâu của U17 Timor Leste và U17 Malaysia.

Bên cạnh khả năng kiến tạo lối chơi, Nguyễn Lực còn biết cách ghi bàn. Anh ghi tổng cộng 4 bàn thắng ở giải năm nay, bao gồm pha lập công quyết định trước U17 Australia ở vòng bán kết.

Cũng chính vì vậy, không ai bất ngờ khi Chu Ngọc Nguyễn Lực được ban tổ chức bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải U17 Đông Nam Á 2026. Tài năng sinh năm 2009 của CLB Hà Nội hứa hẹn sẽ là ngôi sao sáng của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Bên cạnh danh hiệu của Nguyễn Lực, U17 Việt Nam cũng giật luôn giải thủ môn xuất sắc nhất giải cho Lý Xuân Hòa. Rõ ràng, không ai xứng đáng hơn Xuân Hòa khi anh bắt chính toàn bộ 5 trận và giữ sạch lưới đến 4 lần.

Giải thưởng cá nhân duy nhất không thuộc về U17 Việt Nam là danh hiệu vua phá lưới. Tiền đạo người Australia, Georgio Hassarati đã giành phần thưởng này với 11 bàn thắng – bao gồm 5 bàn vào lưới U17 Lào trong trận tranh hạng 3.

#Chu Ngọc Nguyễn Lực #Nguyễn Lực #U17 Việt Nam #Lý Xuân Hòa #U17 Đông Nam Á 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe