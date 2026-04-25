Nguyễn Trọng Hoàng vô địch bảng U16 nam Faldo Series Asia Grand Final 2026

Trọng Đạt

TPO - Dù không thể giữ lại danh hiệu toàn giải, các golfer Việt Nam vẫn có một kỳ Faldo Series Asia Grand Final 2026 thành công khi Nguyễn Trọng Hoàng đăng quang bảng U16 nam, còn Lê Chúc An và Nguyễn Khánh Linh đồng loạt góp mặt trong top 5 chung cuộc nữ.

Dù không thể giữ lại cúp vô địch toàn giải như các đàn anh Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Đức Sơn hay Nguyễn Tuấn Anh đã làm được trong ba năm gần đây, các golfer Việt Nam vẫn tạo dấu ấn rõ rệt với những vị trí dẫn đầu ở từng bảng đấu tại Faldo Series Asia Grand Final 2026.

Sau ba ngày tranh tài trên sân Laguna Golf Lăng Cô, Nguyễn Trọng Hoàng khép lại hành trình ấn tượng bằng chức vô địch bảng Boys 16 & Under. Nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship 2025 đạt tổng điểm -4 (66-70-73), qua đó không chỉ đứng đầu lứa tuổi U16 nam, mà còn xếp đồng hạng 5 chung cuộc toàn giải.

Bước vào vòng đấu cuối trong nhóm cạnh tranh ngôi vô địch, golfer 15 tuổi chịu áp lực lớn khi phải đối đầu với các đối thủ có phong độ cao. Dù không duy trì được sự bùng nổ như ở vòng mở màn, anh vẫn giữ được sự ổn định cần thiết để bảo toàn vị trí và hoàn thành mục tiêu giành ngôi nhất bảng.

Ở các nội dung nữ, Lê Chúc An giành vị trí á quân bảng Girls 21 & Under, còn Nguyễn Khánh Linh đứng hạng 3 bảng Girls 16 & Under. Chung cuộc, hai golfer này lần lượt xếp hạng 4 và 5 toàn giải nữ, góp phần củng cố thành tích chung của đội chủ nhà.

Danh hiệu vô địch toàn giải thuộc về golfer Australia Coby Carruthers, người vượt qua Yuki Miya ở hố play-off đầu tiên sau khi cả hai cùng đạt tổng điểm -11 sau 54 hố.

Theo kế hoạch, Laguna Lăng Cô sẽ tiếp tục đăng cai Faldo Series Asia Grand Final trong ba năm liên tiếp từ 2027 đến 2029, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của Việt Nam như một điểm đến quan trọng của golf trẻ châu Á.

#Faldo Series #Nguyễn Trọng Hoàng #Golf Việt Nam #U16 nam #Laguna Lăng Cô #Chung kết golf

