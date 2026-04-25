Nhận định bóng đá Man City vs Southampton, 23h15 ngày 25/4: Rực lửa Wembley

TPO - Nhận định bóng đá trận Man City vs Southampton diễn ra vào lúc 23h15 ngày 25/4 ở vòng bán kết FA Cup. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Manchester City đang hưng phấn dự báo sẽ vượt qua Southampton để giành vé vào chung kết.

Haaland sẽ đưa Man City vượt qua Southampton?

Nhận định trước trận đấu Man City vs Southampton

Man City đang duy trì phong độ ổn định ở các vòng đấu vừa qua với chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Ấn tượng nhất trong đó là trận đại thắng 4-0 Liverpool. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola cũng đang hưng phấn sau khi vươn lên chiếm ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng từ tay Arsenal.

Southampton dĩ nhiên không phải đối thủ nhẹ cân ở thời điểm hiện tại. Dù bị đánh giá ở "kèo dưới", họ đã chơi xuất sắc trước trận bán kết khi vượt qua một loạt đối thủ, gồm cả Arsenal.

So với đối thủ, Southampton sẽ thuận lợi hơn về mặt tâm lý. Với tính chất quan trọng của trận đấu, đây là yếu tố có thể tác động đáng kể đến cục diện cuộc đua. Tuy nhiên xét tổng thể, Man City rõ ràng đang chiếm nhiều ưu thế hơn. Hy vọng của Man City sẽ đặt vào Erling Haaland, người đang chơi rất tốt trên hàng tấn công.

Dù vắng Rodri vì chấn thương, Man City vẫn sở hữu đội hình chất lượng hơn hẳn đối thủ. Đặc biệt bên cánh trái, Rayan Cherki đang nổi lên với khả năng gây đột biến cao.

Phong độ, lực lượng và thành tích đối đầu

Như trên đã nói, Man City đang trải qua chuỗi phong độ ấn tượng với 5 chiến thắng liên tiếp. Bên kia chiến tuyến, Southampton cũng chơi rất ổn định khi đã bất bại 24 trận. Gần nhất, họ đã đánh bại Arsenal trên đường vào bán kết FA Cup.

Tuy nhiên về đối đầu, Man City đang trội hơn so với đối thủ khi thắng 3, hoà 1 và chỉ thua 1 trước Southampton.

Man City vắng Josko Gvardiol và Ruben Dias do chấn thương, trong khi Rodri để ngỏ khả năng ra sân. HLV Pep Guardiola cho biết không muốn mạo hiểm để Rodri vào sân. Anh đã vắng mặt ở trận thắng Burnley 1-0 tại vòng đấu vừa qua ở Ngoại hạng Anh. Với Southampton, Mads Roerslev, Jack Stephens và Alex McCarthy sẽ không thi đấu.

Đội hình dự kiến

Man City : Trafford; Nunes, Khusanov, Guehi, Ait-Nouri; Bernardo, O'Reilly; Savinho, Cherki, Marmoush; Haaland

Southampton : Peretz; Bree, Harwood-Bellis, Wood, Manning; Downes, Charles; Fellows, Azaz, Scienza; Stewart

Dự đoán tỷ số: Man City 2-0 Southampton

