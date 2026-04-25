Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhận định bóng đá Man City vs Southampton, 23h15 ngày 25/4: Rực lửa Wembley

Tiểu Phùng

TPO - Nhận định bóng đá trận Man City vs Southampton diễn ra vào lúc 23h15 ngày 25/4 ở vòng bán kết FA Cup. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Manchester City đang hưng phấn dự báo sẽ vượt qua Southampton để giành vé vào chung kết.

Haaland sẽ đưa Man City vượt qua Southampton?

Nhận định trước trận đấu Man City vs Southampton

Man City đang duy trì phong độ ổn định ở các vòng đấu vừa qua với chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Ấn tượng nhất trong đó là trận đại thắng 4-0 Liverpool. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola cũng đang hưng phấn sau khi vươn lên chiếm ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng từ tay Arsenal.

Southampton dĩ nhiên không phải đối thủ nhẹ cân ở thời điểm hiện tại. Dù bị đánh giá ở "kèo dưới", họ đã chơi xuất sắc trước trận bán kết khi vượt qua một loạt đối thủ, gồm cả Arsenal.

So với đối thủ, Southampton sẽ thuận lợi hơn về mặt tâm lý. Với tính chất quan trọng của trận đấu, đây là yếu tố có thể tác động đáng kể đến cục diện cuộc đua. Tuy nhiên xét tổng thể, Man City rõ ràng đang chiếm nhiều ưu thế hơn. Hy vọng của Man City sẽ đặt vào Erling Haaland, người đang chơi rất tốt trên hàng tấn công.

Dù vắng Rodri vì chấn thương, Man City vẫn sở hữu đội hình chất lượng hơn hẳn đối thủ. Đặc biệt bên cánh trái, Rayan Cherki đang nổi lên với khả năng gây đột biến cao.

Phong độ, lực lượng và thành tích đối đầu

Như trên đã nói, Man City đang trải qua chuỗi phong độ ấn tượng với 5 chiến thắng liên tiếp. Bên kia chiến tuyến, Southampton cũng chơi rất ổn định khi đã bất bại 24 trận. Gần nhất, họ đã đánh bại Arsenal trên đường vào bán kết FA Cup.

Tuy nhiên về đối đầu, Man City đang trội hơn so với đối thủ khi thắng 3, hoà 1 và chỉ thua 1 trước Southampton.

Man City vắng Josko Gvardiol và Ruben Dias do chấn thương, trong khi Rodri để ngỏ khả năng ra sân. HLV Pep Guardiola cho biết không muốn mạo hiểm để Rodri vào sân. Anh đã vắng mặt ở trận thắng Burnley 1-0 tại vòng đấu vừa qua ở Ngoại hạng Anh. Với Southampton, Mads Roerslev, Jack Stephens và Alex McCarthy sẽ không thi đấu.

Đội hình dự kiến

Man City : Trafford; Nunes, Khusanov, Guehi, Ait-Nouri; Bernardo, O'Reilly; Savinho, Cherki, Marmoush; Haaland

Southampton : Peretz; Bree, Harwood-Bellis, Wood, Manning; Downes, Charles; Fellows, Azaz, Scienza; Stewart

Dự đoán tỷ số: Man City 2-0 Southampton

#Bán kết FA Cup #Man City #Pep Guardiola #Southampton #Erling Haaland

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe