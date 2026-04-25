Nhận định Arsenal vs Newcastle, 23h30 ngày 25/4: Trở lại ngôi đầu

TPO - Nhận định bóng đá Arsenal vs Newcastle, vòng 34 Ngoại hạng Anh 2025/26, lúc 23h30 ngày 25/4. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Arsenal không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng nếu muốn giữ quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch.

Nhận định trước trận đấu

Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Burnley hồi giữa tuần đã giúp Manchester City vượt qua Arsenal để trở lại ngôi đầu bảng Premier League 2025/26. Hai đội cùng có 70 điểm sau 33 vòng, nhưng Man City xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Trong bối cảnh thầy trò Pep Guardiola bận chinh chiến tại FA Cup cuối tuần này, Arsenal chỉ cần một trận hòa trước Newcastle United là đủ để đòi lại đỉnh bảng. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại, đây không phải nhiệm vụ dễ dàng cho HLV Mikel Arteta.

Thất bại 1-2 trước Man City trong trận “chung kết sớm” không chỉ khiến Arsenal hụt hơi trong cuộc đua vô địch, mà còn kéo dài chuỗi trận thua quốc nội của họ lên con số 4, lần đầu tiên kể từ mùa giải cuối cùng của Arsene Wenger (2017/18). Sự chỉ trích và những hoài nghi về bản lĩnh của “Pháo thủ” đang ngày càng gia tăng, đặc biệt trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Dù không lép vế hoàn toàn tại Etihad, Arsenal vẫn gục ngã trước sự khác biệt đến từ đẳng cấp cá nhân của dàn sao Man City. Đáng lo hơn, phong độ trong tháng 4 của đội bóng Bắc London chỉ đạt trung bình 1,48 điểm/trận, thấp nhất dưới triều đại Arteta.

Ở chiều ngược lại, Newcastle cũng đang chìm trong khủng hoảng. Đội bóng của HLV Eddie Howe thậm chí chưa thể chắc suất trụ hạng khi mùa giải còn 5 vòng đấu. Từng được kỳ vọng vươn mình thành thế lực sau khi được hậu thuẫn bởi giới chủ Saudi Arabia, Newcastle lại đang trải qua giai đoạn sa sút nghiêm trọng nhất kể từ năm 2021.

Ba thất bại liên tiếp tại Premier League, cùng 4 trận thua trên mọi đấu trường, đã đẩy “Chích chòe” xuống vị trí thứ 14, hơn nhóm cầm đèn đỏ 11 điểm. Trận thua 1-2 trước Bournemouth ngay tại St James’ Park càng khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt, với những tiếng la ó hướng về ban huấn luyện.

Thống kê cho thấy, Newcastle đã thua tới 8/11 trận gần nhất tại Premier League, thành tích tệ nhất giải kể từ cuối tháng 1. Áp lực đang đè nặng lên vai Eddie Howe trước cuộc họp quan trọng với giới chủ trong thời gian tới.

Dẫu vậy, một chiến thắng tại Emirates hoàn toàn có thể thay đổi cục diện. Tuy nhiên, lịch sử không đứng về phía Newcastle khi họ không thắng trong 13 chuyến làm khách gần nhất trước Arsenal. Trong khi đó, “Pháo thủ” đứng trước cơ hội hoàn tất cú đúp chiến thắng trước đối thủ này lần đầu tiên kể từ mùa giải 2020/21.

Thông tin lực lượng

Bên phía Arsenal, đội trưởng Martin Ødegaard đã tái xuất sau chấn thương đầu gối và góp mặt ở trận gặp Man City. HLV Mikel Arteta cũng lạc quan về khả năng trở lại của Bukayo Saka và Riccardo Calafiori.

Tuy nhiên, “Pháo thủ” vẫn chưa có sự phục vụ của Jurrien Timber, trong khi Mikel Merino cần thêm thời gian để hồi phục hoàn toàn.

Bên phía Newcastle, Tino Livramento dính chấn thương đùi và nhiều khả năng phải nghỉ hết mùa, còn Anthony Gordon vắng mặt vì vấn đề ở háng.

Danh sách thiếu vắng của đội khách còn có Emil Krafth, Fabian Schär và Joelinton (treo giò). Điểm sáng hiếm hoi là Bruno Guimarães nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát ở trận đấu tối nay.

Đội hình dự kiến Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Havertz, Eze Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Guimaraes, Tonali, Miley; Murphy, Osula, Barnes ​ Dự đoán tỷ số: Arsenal 2-1 Newcastle