Nhận định Getafe vs Barcelona, 21h15 ngày 25/4: Cạm bẫy nơi đất khách

TPO - Nhận định bóng đá Getafe vs Barcelona, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Dù vẫn băng băng về đích trong cuộc đua vô địch, Barcelona sẽ đối mặt thử thách không hề dễ chịu trên sân của Getafe CF. Nơi đây luôn tiềm ẩn những bất ngờ, nhất là khi đội chủ nhà đang thăng hoa và nuôi hy vọng chen chân vào top 5 La Liga.

Getafe vs Barcelona

Nhận định Getafe vs Barcelona

Getafe đang xếp thứ sáu trên bảng xếp hạng La Liga, chỉ còn kém vị trí thứ năm của Real Betis 5 điểm. Phong độ gần đây của Getafe là điểm tựa lớn cho tham vọng đó. Họ vừa giành chiến thắng trước Real Sociedad. Tính rộng hơn, đội bóng áo xanh đã thắng tới 7 trong 10 trận gần nhất tại La Liga, chuỗi phong độ ấn tượng giúp họ bứt phá mạnh mẽ trên bảng xếp hạng.

Điều thú vị là thành tích sân nhà của Getafe mùa này không quá nổi bật khi họ chỉ thu về 21 điểm sau 15 trận, xếp ở nửa dưới bảng xếp hạng nếu xét riêng tiêu chí này. Ngược lại, khả năng thi đấu xa nhà lại trở thành điểm mạnh bất ngờ. Với 23 điểm giành được sau 17 trận sân khách, Getafe đang nằm trong nhóm có thành tích sân khách tốt nhất giải.

Dẫu vậy, thử thách lần này của Getafe là cực kỳ khó khăn khi họ phải đối đầu với Barcelona. Lịch sử đối đầu cũng không đứng về phía đội chủ nhà, khi họ chỉ thắng 4 trong tổng số 45 lần chạm trán đối thủ xứ Catalan. Ở trận lượt đi mùa này, Barcelona dễ dàng giành chiến thắng 3-0.

Bên kia chiến tuyến, Barcelona bước vào trận đấu với hành trang là chiến thắng trước Celta Vigo. Tuy nhiên, niềm vui của họ không trọn vẹn khi tài năng trẻ Lamine Yamal dính chấn thương gân kheo và phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải. Đây là tổn thất không nhỏ, nhất là khi Yamal đang đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tấn công của đội bóng.

Dù vậy, đoàn quân của HLV Hansi Flick vẫn duy trì phong độ cực kỳ ổn định. Họ đã thắng 7 trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đồng thời toàn thắng cả 8 vòng gần đây tại La Liga. Chuỗi kết quả ấn tượng này giúp Barcelona tạo ra khoảng cách lên tới 8 điểm so với đội xếp thứ hai là Real Madrid và thi đấu ít hơn 1 trận.

Trong bối cảnh mùa giải không còn nhiều vòng đấu, lợi thế này đủ lớn để Barcelona nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. Dù Real Madrid vẫn còn cơ hội rút ngắn khoảng cách khi đối đầu Real Betis, nhưng việc đội bóng xứ Catalan đánh rơi danh hiệu lúc này là kịch bản khó xảy ra, ngay cả khi họ chịu tổn thất về lực lượng. Chính vì vậy, một chiến thắng trước Getafe sẽ là bước tiến quan trọng giúp họ tiến gần hơn tới chức vô địch.

Dù Barcelona chưa từng để thua Getafe kể từ tháng 10 năm 2020, nhưng cũng cần lưu ý rằng trong quá khứ, những thất bại hiếm hoi của họ trước đối thủ này thường diễn ra ngay tại sân Coliseum. Điều đó cho thấy, dù bị đánh giá thấp hơn, Getafe vẫn có thể tạo ra bất ngờ nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà và duy trì phong độ như thời gian gần đây.

Phong độ, lịch sử đối đầu Getafe vs Barcelona

Phong độ của Getafe trong 5 trận đấu gần nhất.

Phong độ của Barcelona trong 5 trận đấu gần nhất.

Thành tích đối đầu trong 5 trận đấu gần nhất giữa Getafe và Barcelona.

Thông tin lực lượng Getafe vs Barcelona

Getafe sẽ thiếu vắng Zaid Romero do án treo giò. Juanmi và Mayoral dính chấn thương.

Barcelona nhận tin Yamal phải nghỉ thi đấu hết mùa giải do chấn thương gân kheo. Eric Garcia bị treo giò. Christensen và Raphinha vẫn vắng mặt do chấn thương. Joao Cancelo bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến Getafe vs Barcelona

Getafe: Soria; Abqar, Duarte, Boselli; Femenia, Dakonam, Milla, Arambarri, Iglesias; Vazquez, Satriano.

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde; De Jong, Pedri; Bardghji, Gavi, Fermin; Torres.

Dự đoán tỷ số Getafe 1-1 Barcelona