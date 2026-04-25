Nhận định Liverpool vs Crystal Palace, 21h00 ngày 25/4: Áp sát vé Champions League

TPO - Nhận định bóng đá Liverpool vs Crystal Palace, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau cú ngã của Chelsea và trận hòa của Bournemouth, Liverpool càng rộng cửa giữ chỗ trong Top 5. Giờ là lúc họ bỏ túi thêm 3 điểm để tiến gần tấm vé Champions League.

Nhận định trước trận đấu Liverpool vs Crystal Palace

Cuộc đối đầu giữa Liverpool và Crystal Palace tại thánh địa Anfield luôn là một trong những cặp đấu mang lại nhiều cảm xúc và sự kịch tính bậc nhất tại giải Ngoại hạng Anh. Ở thời điểm hiện tại, khi cuộc đua vô địch và thứ hạng đang bước vào giai đoạn khốc liệt, mỗi điểm số đối với "Lữ đoàn đỏ" đều quý như vàng.

Họ được đánh giá nhỉnh hơn Palace. Tuy nhiên, nhìn vào những thống kê gần đây, đoàn quân của Arne Slot chắc chắn không thể chủ quan trước một đối thủ vốn được coi là "khắc tinh" khó chịu đến từ London. Nói vậy là bởi trong 3 lần chạm trán gần nhất tính đến cuối năm 2025, Crystal Palace đã tạo nên những cơn địa chấn thực sự khi đánh bại Liverpool trong cả 3 trận với các tỷ số lần lượt là 3-0, 2-1 và 3-2.

Điều này cho thấy "Đại bàng" thành London sở hữu một lối chơi cực kỳ kỵ rơ, có thể khiến hàng thủ của Liverpool lúng túng bất cứ lúc nào. Hiện tại, Palace cũng rất hưng phấn khi giành vé vào bán kết Conference League. Họ có đủ tự tin để lấy điểm của Liverpool.

Liverpool thường ôm hận trước Palace

Phong độ, lịch sử đối đầu Liverpool vs Crystal Palace

Trận đấu tới đây không chỉ là bài kiểm tra về mặt chiến thuật mà còn là thử thách về bản lĩnh thép của Liverpool. Để duy trì tham vọng vô địch, họ buộc phải phá vỡ cái dớp toàn thua trước Palace thời gian qua. Anfield cần phải trở lại là một "pháo đài" không thể xâm phạm, nơi mà áp lực từ bốn khán đài sẽ thiêu rụi ý chí của bất kỳ đối thủ nào.

Nhưng phong độ sân khách của Palace chẳng hề kém chút nào. CLB này đang đứng nửa dưới BXH nhưng tính thành tích xa nhà, họ xếp thứ 7 với 23 điểm sau 15 trận. Có nghĩa điểm sân khách của Palace còn nhiều hơn sân nhà (23 so với 20). Tại đây, họ đã đánh bại Aston Villa, cầm hòa Chelsea, hạ Brighton. Chính Liverpool cũng là nạn nhân với thất bại 0-3 ở Cúp Liên đoàn ngay tại Anfield.

Dù dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước lối đá rát và không ngại va chạm của đối phương, nhưng với đẳng cấp nhỉnh hơn và sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, một chiến thắng sát nút cho Liverpool là kịch bản được mong đợi nhất. Dù sao thì Liverpool vẫn nắm lợi thế hơn khi họ có nguyên 1 tuần chuẩn bị trong khi Palace vừa đá trận muộn với West Ham và tuần sau lại phải chia sức cho đấu trường châu lục.

Thông tin lực lượng Liverpool vs Crystal Palace

Liverpool tiếp tục mất Endo, Gomez và đặc biệt là Eketike do chấn thương dài hạn. Trong khi đó, Doucoure và Nketiah là những thiếu vắng của Palace. Ngoài ra, họ cũng phải cân nhắc sử dụng đội hình sao cho cân đối để còn dành sức đấu Shakhtar vào tuần sau ở Cúp châu Âu.