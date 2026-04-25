Nhận định Wolves vs Tottenham, 21h00 ngày 25/4: Hy vọng mong manh

TPO - Nhận định bóng đá Wolves vs Tottenham, Premier League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Wolves đã chính thức xuống hạng, còn đội khách lại đang chìm trong cuộc chiến sinh tồn và buộc phải thắng để nuôi hy vọng trụ lại Premier League.

Wolves vs Tottenham

Nhận định Wolves vs Tottenham

Việc West Ham United không thể đánh bại Crystal Palace phần nào giúp Spurs tránh bị tụt lại quá xa, khi khoảng cách giữa hai đội chỉ còn 2 điểm. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Tottenham vẫn nằm ở chính họ. Đội bóng này hiện đã trải qua tới 15 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng tại Premier League.

Nếu không thể giành trọn 3 điểm ở vòng đấu tới, Spurs sẽ chạm đến cột mốc tệ hại trong lịch sử CLB, san bằng chuỗi 16 trận không thắng từng tồn tại từ giai đoạn 1934 - 1935. Nguy cơ này không chỉ mang ý nghĩa thống kê, mà còn phản ánh rõ ràng khả năng họ có thể phải đối mặt với viễn cảnh rớt hạng.

Ở phía bên kia, tình hình của Wolves thậm chí còn u ám hơn. Sau nhiều vòng đấu ngụp lặn ở đáy bảng, kết cục buồn cuối cùng cũng đến khi họ chính thức phải nói lời chia tay với Premier League. Trận hòa không bàn thắng giữa West Ham và Crystal Palace đã dập tắt hoàn toàn hy vọng trụ hạng mong manh của “Bầy sói”, đẩy họ xuống chơi tại Championship lần đầu tiên kể từ mùa giải 2017/18 dưới thời Nuno Santo.

Đoàn quân của HLV Rob Edwards từng nhen nhóm hy vọng với chuỗi ba trận bất bại, nhưng khi áp lực ngày càng lớn, họ nhanh chóng sụp đổ. Hai thất bại liên tiếp trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với tổng tỷ số 0-7 đã cho thấy sự sa sút nghiêm trọng cả về tinh thần lẫn chuyên môn.

Đỉnh điểm của sự thất vọng là trận thua 0-3 trước Leeds United ở vòng 33 - thất bại thứ 22 của Wolves mùa này. Con số này không chỉ phản ánh phong độ kém cỏi mà còn đẩy họ tiến gần hơn tới những kỷ lục tiêu cực trong kỷ nguyên Premier League.

Ở vòng đấu tới, Wolves thậm chí có nguy cơ thua ba trận liên tiếp với cách biệt từ 3 bàn trở lên - điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1983. Tuy nhiên, vẫn có một điểm tựa nhỏ cho đội chủ nhà: họ đang sở hữu chuỗi 6 trận bất bại trước Tottenham. Trong bối cảnh Spurs cũng đang chìm trong khủng hoảng kéo dài, đây có thể là cơ sở để Wolves hy vọng tránh thêm một kết quả tồi tệ, dù thực tế cho thấy cục diện hiện tại vẫn vô cùng khó lường.

Thông tin lực lượng Wolves vs Tottenham

Danh sách chấn thương của Tottenham gồm Vicario (thoát vị), Mohammed Kudus (đùi), Ben Davies (mắt cá chân), Dejan Kulusevski (đầu gối), Cristian Romero (đầu gối) hay Wilson Odobert (đầu gối). Udogie bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Wolves không có sự phục vụ của Angel Gomes, Krejci, Jose Sa, Doherty, Enso Gonzalez, Sam Johnstone, Yerson Mosquera.

Đội hình dự kiến Wolves vs Tottenham

Wolverhampton: Bentley; Tchatchoua, Toti, S. Bueno, H. Bueno; J. Gomes, Andre, Mane; Bellegarde, Armstrong, Hwang.

Tottenham: Kinsky; Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Bergvall, Bentancur, Gallagher; Tel, Solanke, Simons.

Dự đoán tỷ số Wolves 1-2 Tottenham

