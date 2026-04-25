Cái chết của Diogo Jota được sáng tỏ

TPO - Gần một năm sau thảm kịch cướp đi sinh mạng của Diogo Jota và em trai Andre Silva, tòa án Tây Ban Nha đã đưa ra kết luận cuối cùng.

Tòa án Tối cao khu vực Zamora chính thức khép lại cuộc điều tra liên quan đến vụ tai nạn khiến Diogo Jota và em trai Andre Silva thiệt mạng vào ngày 3/7 năm ngoái. Theo phán quyết từ Tòa án, không có dấu hiệu vi phạm hình sự trong vụ việc. Điều này đồng nghĩa việc không có bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Kết luận điều tra cho thấy chiếc Lamborghini mà hai anh em điều khiển đã bị nổ lốp trong lúc phóng nhanh để vượt qua xe khác trên tuyến cao tốc A-52, miền bắc Tây Ban Nha. Sau khi mất lái, chiếc xe lao vào dải phân cách và bốc cháy dữ dội. Vụ va chạm ở tốc độ kinh hoàng khiến 2 anh em không có khả năng sống sót sau đó.

Dù vụ án hình sự đã bị bác bỏ, tòa án nhấn mạnh rằng các bên liên quan vẫn có quyền khởi kiện dân sự nếu thấy cần thiết. Điều này mở ra khả năng các gia đình hoặc bên bị ảnh hưởng có thể yêu cầu bồi thường, dù nguyên nhân tai nạn được xác định là sự cố kỹ thuật ngoài ý muốn.

Andre Silva, 25 tuổi, khi đó đang thi đấu cho CLB Penafiel tại giải hạng Nhì Bồ Đào Nha. Anh từng trưởng thành từ lò đào tạo của Porto và được đánh giá là tiền vệ có tiềm năng. Trong khi đó, Jota (28 tuổi) đang ở đỉnh cao sự nghiệp, vừa trải qua một mùa giải thành công rực rỡ cùng Liverpool.

Hiện trường vụ tai nạn của Jota.

Thời điểm xảy ra tai nạn, Jota đang trên đường trở lại Anh để cùng Liverpool chuẩn bị trước mùa giải. Anh lựa chọn di chuyển bằng ô tô thay vì máy bay sau một ca tiểu phẫu nhỏ theo khuyến nghị y tế. Trước đó, tiền đạo người Bồ Đào Nha vừa cùng Liverpool giành chức vô địch Ngoại hạng Anh và lên đỉnh Nations League cùng đội tuyển Bồ Đào Nha.

Sự ra đi của hai anh em nhà Jota làm chấn động làng bóng đá thế giới. Tang lễ được tổ chức tại quê nhà Gondomar vào ngày 5/7, với sự tham dự của nhiều đồng đội và huấn luyện viên, trong đó có HLV trưởng Liverpool Arne Slot.

Jota để lại người vợ mới cưới Rute Cardoso cùng ba con nhỏ. Hai tuần trước khi qua đời, anh vừa tổ chức đám cưới với người bạn đời thuở thiếu thời. Sau biến cố, gia đình anh đã trở về sinh sống tại Gondomar, nơi họ nhận được sự hỗ trợ lớn từ cộng đồng địa phương và người hâm mộ.

Liverpool cũng dành nhiều hành động tri ân đặc biệt cho cầu thủ xấu số. Trong trận gặp Wolves hồi tháng 12, hai con trai của Jota đã được chọn làm mascot tại Anfield. CLB sau đó quyết định treo vĩnh viễn chiếc áo số 20, như một sự tri ân và tưởng nhớ cho đóng góp của Jota.