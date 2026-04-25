Nhận định Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND, 18h00 ngày 25/4: ‘Chung kết ngược’

A Phi

TPO - Nhận định bóng đá Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND, vòng 20 LPBank V-League lúc 18h00 ngày 25/4 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Đông Á Thanh Hóa và PVF-CAND. Hai đội đều cần chiến thắng cho cuộc đua trụ hạng mùa này.

Nhận định Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND

Chiều nay, Đông Á Thanh Hóa sẽ tiếp đón PVF-CAND trong trận đấu được xem là “chung kết ngược” của V-League ở thời điểm này. Đây là điều dễ hiểu nếu nhìn vào vị trí của hai đội trên bảng xếp hạng. Thanh Hóa đang đứng thứ 12 với 17 điểm, nhiều hơn PVF-CAND 4 điểm trong khi mùa giải vẫn còn 7 vòng đấu.

Về lý thuyết, PVF-CAND là đội buộc phải thắng nhiều hơn Thanh Hóa. Cho dù 4 điểm không phải khoảng cách an toàn, nhưng đội chủ nhà vẫn được phép hòa ở trận này. Tất nhiên, chiến thắng sẽ giúp họ bứt ra xa hơn vùng nguy hiểm.

Trong bối cảnh khó khăn về mọi mặt, Thanh Hóa vẫn đang chiến đấu rất mạnh mẽ, đặc biệt trên sân nhà. Ở vòng gần nhất, họ hòa Sông Lam Nghệ An 1-1 trong thế thắng. Trước đó, họ gây sốc khi thắng đậm Công an TPHCM 4-0.

Tuy nhiên, các màn trình diễn ấn tượng trên sân cỏ không thể xóa bỏ sự bất ổn trong lòng đội bóng xứ Thanh. Các khó khăn về tài chính khiến đội bóng này đối mặt với nguy cơ bị cầu thủ đình công bất cứ lúc nào. Mới nhất, tiền đạo chủ lực của họ là Rimario đã bỏ về nước sau nhiều tháng bị nợ lương.

Thanh Hóa từng trải qua giai đoạn thiếu cầu thủ vì án phạt của FIFA. Giờ đây, họ đã được gỡ án phạt nhưng lại thiếu ngoại binh để đua trụ hạng. Đây là bài toán rất khó giải cho HLV Mai Xuân Hợp, và có lẽ ông sẽ tiếp tục tìm cách khuấy động tinh thần chiến đấu của các cầu thủ để giúp Thanh Hóa vượt khó.

Ở hướng ngược lại, PVF-CAND phải đua trụ hạng chủ yếu vì lực lượng không đủ mạnh và thiếu kinh nghiệm. Thực tế, đội bóng này không đặt nặng thành tích và chấp nhận “rủi ro” để trao cơ hội cho các tài năng trẻ thi đấu. Với nòng cốt chủ yếu là những ngôi sao của U23 Việt Nam, PVF-CAND thiếu đi sự lì lợm cần thiết để đua tranh tại đấu trường khắc nghiệt như V-League.

Hiện tại, PVF-CAND đang chịu đựng chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng (hòa 2, thua 5) và không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ khởi sắc nhanh chóng. Với đội hình non nớt và xuống phong độ, PVF-CAND rất khó tạo ra bất ngờ trên sân của đối thủ có tinh thần mạnh mẽ như Thanh Hóa.

Phong độ Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND

Đội hình dự kiến Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND

Đông Á Thanh Hóa: Êli Niê, Minh Đoàn, Văn Lợi, Đình Huyên, Odilzhon, Văn Hưng, Văn Tùng, Ngọc Quý, Ngọc Mỹ, Văn Hoàn, Văn Thắng.

PVF-CAND: Minh Long, Anh Quân, Lý Đức, Lucas, Văn Chưởng, Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Thái Quý, Mpande, Bá Đạt, Samson.

Dự đoán tỷ số: Đông Á Thanh Hóa 2-1 PVF-CAND

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

