Becamex TPHCM chia điểm Thép Xanh Nam Định trong ngày nhiều cơ hội bị bỏ lỡ

TPO - Cả chủ nhà Becamex TPHCM và đội khách Thép Xanh Nam Định có cơ hội giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu trên sân Gò Đậu. Tuy nhiên cả hai đều lãng phí cơ hội và chấp nhận chia điểm với trận hoà 1-1.

foul HẾT GIỜ!!! Becamex TPHCM 1-1 Nam Định report Thanh Long bỏ lỡ cơ hội Phút 90+5: Quá đáng tiếc cho Thanh Long. Anh thoát xuống đối mặt thủ môn nhưng bị Kevin Phạm Ba chặn lại trước khi kịp dứt điểm. Cầu thủ của Becamex TPHCM quá chậm ở pha bóng này. report VIệt Cường đe dọa khung thành Nam Định Phút 90+4: Việt Cường tự cầm bóng xử lý và dứt điểm nguy hiểm nhưng bóng đi chệch khung thành. report Becamex TPHCM cố bảo vệ tỷ số hòa Phút 90+3: Nam Định đang ép sân để tìm bàn kết liễu trận đấu. Ngược lại, các cầu thủ Becamex TPHCM ưu tiên phòng ngự ở thời điểm này. time Hiệp 2 có 8 phút bù giờ report Xuân Son bỏ lỡ cơ hội Phút 88: Xuân Son đánh đầu sau quả tạt của A Mít. Tuyển thủ Việt Nam bật nhảy rất cao nhưng cú đánh đầu chạm đầu trung vệ Becamex TPHCM đi ra ngoài. substitution Becamex TPHCM thay thêm người Phút 86: Khắc Vũ vào sân thay Trung Hiếu. Cầu thủ nhập tịch của Becamex Bình Dương bị căng cơ, phải nhờ cáng khiêng ra khỏi sân. substitution Nam Định thay thêm tiền đạo vào sân Phút 84: A Mít vào sân thay Romulo. var Trọng tài hủy bàn thắng của Nam Định Phút 83: Xuân Son bị bắt lỗi việt vị và bàn thắng không được công nhận. var VAR kiểm tra bàn thắng của Nam Định Phút 79: Trọng tài kiểm tra tình huống việt vị của Xuân Son. Tất cả đang nín thở chờ quyết định cuối cùng. goal VÀO!!! Xuân Son ghi bàn, Nam Định vượt lên dẫn 2-1 Phút 77: Xuân Son ghi bàn sau tình huống đệm bóng cận thành. Nam Định đang làm tốt các tình huống đá phạt cố định. report Nam Định bị hủy bàn Phút 69: Tuấn Anh ghi bàn nhưng bị hủy bàn vì lỗi việt vị trước đó của Caio. goal VÀO!!! Becamex TPHCM 1-1 Nam Định: Siêu phẩm của Tuấn Dương Phút 66: Tuấn Dương vừa vào sân từ ghế dự bị và tỏa sáng. Anh ghi bàn sau cú nã rocket cực kỳ đẹp mắt. substitution Becamex TPHCM thay 2 người Phút 66: Thanh Long và Thế Hiếu vào sân. Trái ngược Nam Định, Becamex TPHCM thay người để tăng cường sự chắc chắn. substitution Nam Định thay 3 người Phút 62: Tuấn Anh, Tuấn Dương và Cesar vào sân. HLV Vũ Hồng Việt điều chỉnh để tăng cường áp lực tấn công. report Thêm cơ hội cho Nam Định Phút 53: Xuân Son thực hiện đường căng ngang nguy hiểm nhưng không có cầu thủ nào của Nam Định kịp lao vào để tạo điểm cắt. report Không có phạt đền cho Nam Định Phút 52: Trọng tài Hoàng Ngọc Hà từ chối thổi phạt đền sau tình huống Lâm Ti Phông ngã xuống sân. report Xuân Son dứt điểm Phút 51: Xuân Son nhận bóng trong vùng cấm và dứt điểm nhưng ở tư thế quá khó. start Hiệp 2 bắt đầu foul HẾT HIỆP 1!!! Nam Định may mắn khi chỉ bị dẫn trước một bàn Becamex TPHCM chơi tuyệt hay trong 45 phút đầu tiên và tạo ra nhiều cơ hội. Cá nhân Việt Cường có 3 cơ hội rõ ràng nhưng chỉ tận dụng được một tình huống. report KHÔNG VÀO!!! Việt Cường sút dội cột Phút 45+1: Việt Cường lại dứt điểm trong thế đối mặt thủ môn Nguyên Mạnh. Bóng đá dội cột đi ra ngoài trong sự tiếc nuối của đội chủ nhà. time Hiệp một có 2 phút bù giờ report Thủ môn Minh Toàn cứu thua ngoạn mục Phút 41: Thủ môn của Becamex TPHCM cứu thua sau cú sút cận thành của Hoàng Anh. Cự ly rất gần như Minh Toàn vẫn giải nguy thành công. Sau đó, Minh Toàn tiếp tục từ chối bàn thắng từ pha đánh đầu của Xuân Son. report Becamex TPHCM đang chơi tốt Phút 35: Đội chủ nhà đang cầm bóng 58% và tạo ra số lượng cơ hội nhiều hơn. Những gì đang xảy ra trên sân Gò Đầu trái ngược với dự đoán ban đầu. report Xuân Son xử lý rườm rà Phút 29: Xuân Son tự cầm bóng xử lý nhiều nhịp trong khu vực cấm địa nhưng không hiệu quả. Nếu ghi bàn, Xuân Son cũng bị tước bàn thắng vì đã việt vị từ trước. report Nguyên Mạnh cứu thua xuất sắc Phút 19: Việt Cường rơi vào thế đối mặt thủ môn Nguyên Mạnh nhưng dứt điểm không thành công. report Cơ hội cho Xuân Son Phút 18: Xuân Son di chuyển thông minh để thực hiện tình huống băng cắt và dứt điểm. Dù vậy, cú sút của tuyển thủ Việt Nam không như ý. report Cú sút đầu tiên của Xuân Son Phút 14: Cú đánh đầu của Xuân Son không làm khó thủ môn Becamex TPHCM. report Becamex TPHCM nhập cuộc đầy hứng khởi Phút 10: Đội chủ nhà đang chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận và tạo ra nhiều cơ hội. Lợi thế sân nhà đang thúc đẩy tinh thần cho Becamex TPHCM. report Hồ Tấn Tài đánh đầu Phút 9: Thêm một cơ hội cho đội chủ nhà. Tấn Tài đứng ở vị trí thuận lợi để đánh đầu nhưng đưa bóng ra ngoài. goal VÀO!!! Đội chủ nhà mở tỷ số Phút 3: Nguyễn Trần Việt Cương lại ghi bàn thắng sớm cho Becamex TPHCM. Sau đường chuyền của đồng đội, anh dứt điểm vào góc gần, không cho Nguyên Mạnh cơ hội để cản phá. start Hiệp một bắt đầu report Đội hình xuất phát Thép Xanh Nam Định report Đội hình xuất phát Becamex TPHCM

Trận đấu giữa Becamex TPHCM và Nam Định chiều nay là cục diện trái ngược giữa 2 CLB. Nam Định đang nỗ lực để đua ở nhóm đầu. Còn Becamex TPHCM cần giành điểm để nhanh chóng chắc chắc trụ hạng.

Với đội chủ nhà, áp lực vẫn đè nặng. Khoảng cách 6 điểm với nhóm nguy hiểm, nơi có PVF-CAND, chưa đủ để đảm bảo an toàn. Hai thất bại liên tiếp gần đây khiến thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh đánh mất lợi thế tâm lý vốn có. Từ vị thế tương đối “dễ thở”, Becamex TPHCM giờ buộc phải nhìn lại chính mình, bởi chỉ một cú sảy chân nữa cũng có thể kéo họ trở lại vòng xoáy căng thẳng.

Ở chiều ngược lại, Nam Định bước vào trận đấu với tâm thế nhẹ nhàng hơn. Đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt gần như không còn mục tiêu cụ thể khi đã trụ hạng thành công nhưng cũng không đủ khả năng cạnh tranh tốp đầu. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa họ buông xuôi. Chiến thắng 2-1 trước SHB Đà Nẵng mới đây là minh chứng cho phong độ ổn định, khi họ thắng tới 4/5 trận gần nhất.

Tâm điểm chuyên môn của trận đấu nhiều khả năng xoay quanh màn đối đầu giữa Nguyễn Xuân Son và hàng thủ đội chủ nhà. Chân sút bên phía Nam Định đang đạt phong độ cao và là nguồn cảm hứng lớn nhất trên hàng công. Nếu không khóa chặt được Xuân Son, Becamex TPHCM sẽ đối diện nguy cơ vỡ trận ngay trên sân Gò Đậu.

Dẫu vậy, đội chủ nhà vẫn có điểm tựa riêng. Việt Cường đang nổi lên như một nhân tố đột biến, đặc biệt sau cú đúp vào lưới Hà Nội FC. Khả năng tạo khác biệt của cầu thủ này có thể trở thành chìa khóa giúp Becamex TPHCM giữ lại điểm số, thậm chí là hướng đến chiến thắng.

Yếu tố lịch sử đối đầu cũng mang đến sự khó lường. Hai đội thường xuyên “đổi vai” khi thi đấu trên sân của nhau. Lượt đi mùa này, Becamex TPHCM từng thắng 2-1 ngay trên sân khách, nhưng lần gần nhất tiếp đón Nam Định tại Gò Đậu, họ lại thua đậm 1-4. Một kịch bản khó đoán khác hoàn toàn có thể lặp lại, trong bối cảnh một bên khát điểm, còn bên kia lại chơi với tâm lý thoải mái.