Nhận định Công an Hà Nội vs SLNA, 19h15 ngày 26/4: Xây chắc ngôi đầu

Hương Ly

TPO - Nhận định bóng đá Công An Hà Nội vs SLNA, LPBank V.League 1-2025/26, lúc 19h15 ngày 26/4. Tiếp đón SLNA là cơ hội tốt để CAHN giành thêm 3 điểm và tiếp tục vững vị thế dẫn đầu bảng xếp hạng V.League.

Nhận định trước trận Công an Hà Nội vs SLNA

Trên bảng xếp hạng V.League sau vòng 19, CAHN vững vị thế dẫn đầu với 48 điểm, hơn 7 điểm so với đội nhì bảng là Thể Công Viettel. Với SLNA, đội bóng xứ Nghệ có 24 điểm sau 19 trận, hiện tạo cách biệt 6 điểm so với PVF-CAND. Có thể nói, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn đã dễ thở cho cuộc đua trụ hạng V.League mùa này.

Đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn bước vào trận đấu trong tâm thế thoải mái. Nếu giành được một điểm hoặc thậm chí là chiến thắng, SLNA sẽ chạm một tay vào vị trí trụ hạng thành công. Và khi thất bại, cũng không có gì bất ngờ cho SLNA khi đối thủ của họ đang quá mạnh ở thời điểm này.

Không cần phải nói nhiều về CAHN, họ đang thống trị cuộc đua vô địch. Mới đây, đội bóng ngành Công An gia hạn hợp đồng cho HLV Alexander Polking và hậu vệ Đoàn Văn Hậu, do đó càng đẩy không khí hứng khởi cho tập thể CAHN trước khi bước vào chặng then chốt của mùa giải.

Họ vừa đè bẹp 3-0 trong trận derby ngành Công An với Công An TPHCM. Phong độ của thầy trò HLV Polking đang rất cao và ổn định, dù hàng công của họ gặp biến động vì chấn thương của Alan. Trở về sân nhà Hàng Đẫy, CAHN càng được tiếp thêm sự hưng phấn để đánh bại SLNA.

Thầy trò ông Polking vượt trội là thế nhưng đừng coi thường sức mạnh tiềm ẩn của SLNA. Với nội lực sức mạnh là những nhân tố trẻ, SLNA không ít lần gây bất ngờ ở mùa này. Mới nhất, họ cầm hòa Thể Công trên sân nhà. Trong một ngày đẹp trời, SLNA hoàn toàn có thể gạt giò CAHN. Có lẽ nhiều CĐV cũng mong SLNA gây bất ngờ trước CAHN để cuộc đua vô địch V.League hấp dẫn hơn.

Phong độ, thành tích đối đầu Công An Hà Nội vs SLNA

Ở trận lượt đi V.League mùa này, SLNA cầm hòa CAHN trên sân nhà. Đây là cơ sở để CĐV SLNA tin rằng họ có thể gây bất ngờ trên sân Hàng Đẫy, đồng thời là lời nhắc để đội chủ nhà thận trọng hơn. 5 lần đối đầu gần đây, CAHN thắng 2 và hòa 3. Thành tích của SLNA trước đối thủ không hề tệ.

Đội hình dự kiến:

CAHN: Filip Nguyễn , Minh Phúc, Đình Trọng, Adou Minh, Quang Vinh, Văn Đô, Mauk, Thành Long, Quang Hải, Alves Rogerio, Đình Bắc.

SLNA: Văn Bình, Văn Quy, Mạnh Quỳnh, Bá Quyền, Nguyên Hoàng, Khắc Ngọc, Phi Long, Quang Vinh, Gracia, Fortes, Olaha.


Dự đoán tỷ số: CAHN 2-0 SLNA.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Hương Ly
