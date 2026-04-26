Nhận định bán kết FA Cup Chelsea vs Leeds United, 21h00 ngày 26/4: Chờ màn tái sinh

TPO - Nhận định bóng đá trận Chelsea vs Leeds United, bán kết FA Cup 2025/26, lúc 21h00 ngày 26/4. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau chuỗi trận đáng quên và biến động trên băng ghế huấn luyện, Chelsea bước vào bán kết FA Cup với khát khao tìm lại chiến thắng.

Nhận định trước trận đấu

Chuỗi khủng hoảng kéo dài đã chính thức “cuốn bay” chiếc ghế của HLV Liam Rosenior chỉ sau vỏn vẹn 3 tháng cầm quân. Thất bại tới 7/8 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 6 trận liền không ghi nổi bàn thắng, là con số không thể bào chữa, bất chấp bản hợp đồng 6 năm vừa được ký kết. Một lần nữa, giới chủ Chelsea khiến dư luận dậy sóng với quyết định sa thải chóng vánh và khoản đền bù được cho là không hề nhỏ.

Thông báo chia tay Rosenior càng gây chú ý khi đội chủ sân Stamford Bridge thừa nhận sẽ bước vào giai đoạn “tự nhìn nhận lại chính mình” trước khi lựa chọn HLV dài hạn. Trong danh sách ứng viên, những cái tên như Andoni Iraola hay cựu danh thủ Cesc Fàbregas đang nổi lên như các phương án tiềm năng.

Trước mắt, Calum McFarlane sẽ đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền, với nhiệm vụ không hề đơn giản đưa Chelsea góp mặt ở trận chung kết FA Cup lần thứ 17 trong lịch sử và là lần đầu tiên kể từ năm 2022.

Hành trình tiến vào bán kết của Chelsea phần nào thiếu tính thuyết phục khi họ chỉ phải đối đầu các đội hạng dưới như Charlton Athletic, Hull City, Wrexham và Port Vale. Điểm sáng hiếm hoi là việc họ ghi ít nhất 4 bàn mỗi trận, thành tích có thể đi vào lịch sử FA Cup nếu được nối dài.

Thế nhưng, khi trở lại với những đối thủ cùng đẳng cấp, bộ mặt của Chelsea lại hoàn toàn khác. Sáu trận liên tiếp “tịt ngòi” trước các đội bóng thuộc giải đấu hàng đầu là minh chứng rõ ràng cho sự bế tắc trong khâu tấn công, điều có thể khiến giấc mơ lập kỷ lục tại FA Cup trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn của Chelsea, Leeds United đang cho thấy bộ mặt ổn định đáng kể. Dưới sự dẫn dắt của HLV Daniel Farke, đội bóng này đã trải qua 7 trận bất bại trên mọi đấu trường, qua đó tạo khoảng cách an toàn với nhóm cầm đèn đỏ tại Premier League.

Dù chưa chính thức trụ hạng, nhưng khoảng cách 9 điểm so với Tottenham và 7 điểm so với West Ham giúp Leeds có thể tự tin hướng tới Wembley với tâm thế thoải mái. Mục tiêu của họ không gì khác ngoài chấm dứt 53 năm chờ đợi để trở lại chung kết FA Cup, kể từ mùa giải 1972/73 khi về nhì trước Sunderland.

Trên hành trình năm nay, Leeds lần lượt vượt qua Derby County, Birmingham City, Norwich City và West Ham. Tuy nhiên, thống kê lịch sử lại không ủng hộ khi họ đã không ghi bàn trong 3 lần gần nhất thi đấu tại Wembley kể từ năm 1996.

Người cuối cùng lập công cho Leeds tại Wembley là huyền thoại Eric Cantona, ở trận Siêu Cúp Anh năm 1992. Dẫu vậy, với việc không thua Chelsea trong cả hai lần đối đầu tại Premier League mùa này, Leeds hoàn toàn có cơ sở để bước vào trận bán kết với sự tự tin lớn. Trong bối cảnh Chelsea vẫn đang loay hoay tìm lại chính mình, sự ổn định có thể chính là chìa khóa để Leeds viết tiếp câu chuyện cổ tích tại Wembley.

Thông tin lực lượng

Trong bối cảnh đầy biến động, Chelsea vẫn đón nhận những tín hiệu tích cực về nhân sự khi hai trụ cột tấn công Joao Pedro và Cole Palmer đã trở lại tập luyện và sẵn sàng ra sân ở trận bán kết FA Cup.

Dù vậy, danh sách vắng mặt của đội bóng thành London vẫn kéo dài. Tài năng trẻ Estevao Willian gần như sẽ nghỉ hết mùa vì chấn thương gân kheo. Bên cạnh đó, hàng loạt cái tên quan trọng như Reece James, Filip Jorgensen, Levi Colwill, Jamie Bynoe-Gittens và Mykhaylo Mudryk đều không thể góp mặt.

Sau màn trình diễn đáng thất vọng trước Brighton & Hove Albion, HLV tạm quyền Calum McFarlane nhiều khả năng vẫn giữ nguyên bộ khung đội hình, nhưng có thể tạo ra những điều chỉnh đáng chú ý khi trao cơ hội cho Joao Pedro và Cole Palmer, thay thế Romeo Lavia và Wesley Fofana.

Ở phía đối diện, Leeds United chịu tổn thất lớn khi tiền vệ Ilia Gruev phải nghỉ hết mùa vì chấn thương đầu gối. Tuy nhiên, HLV Daniel Farke cũng có lý do để lạc quan khi ba cầu thủ Jayden Bogle, Sebastiaan Bornauw và Anton Stach đều đã bình phục và sẵn sàng trở lại.

Trong khung gỗ, dù Karl Darlow đang thể hiện phong độ ổn định tại Premier League, nhiều khả năng Lucas Perri sẽ được trao suất bắt chính tại FA Cup, lựa chọn mang tính xoay tua quen thuộc của Leeds ở đấu trường cúp mùa này.