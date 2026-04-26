Cú ngược dòng không tưởng của Bayern Munich sau khi bị dẫn 3 bàn

Hương Ly

TPO - Bayern Munich bị dẫn 0-3 sau hiệp một vẫn tạo nên màn lội ngược dòng điên rồ để thắng Mainz 4-3. Harry Kane ghi bàn quyết định, nhưng Jamal Musiala mới là người thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu.

1-fmainz-05-v-fc-bayern-munchen-bundesliga.jpg

Bayern Munich đã tạo nên một trong những màn ngược dòng ấn tượng nhất mùa giải khi đánh bại Mainz 4-3. Chiến thắng này giúp Bayern củng cố vững chắc vị trí số một Bundesliga, đồng thời cho thấy chiều sâu đội hình ấn tượng của họ trước khi bước vào các trận then chốt vào cuối mùa.

Trong bối cảnh gần như gần như chắc chắn vô địch Bundesliga 2025/26, HLV Vincent Kompany mạnh dạn xoay tua đội hình với 8 sự thay đổi so với trận bán kết Cúp Quốc gia gặp Bayer Leverkusen. Các trụ cột như Harry Kane, Jamal Musiala hay Manuel Neuer đều xuất phát từ ghế dự bị, nhường chỗ cho nhiều vị trí dự phòng, trong đó có lần đá chính đầu tiên của tài năng trẻ Bara Sapoko Ndiaye.

Sự xáo trộn này khiến Bayern nhập cuộc thiếu gắn kết và nhanh chóng sụp đổ Mainz tận dụng triệt để cơ hội, mở tỷ số ngay phút 15 khi Dominik Kohr volley tung lưới Bayern. Đội chủ nhà tiếp tục trừng phạt hàng thủ lỏng lẻo của Bayern bằng bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 29 do công Paul Nebel. Trước khi hiệp một khép lại, Mainz ghi thêm một bàn vào lưới Bayern.

Bước ngoặt xuất hiện sau giờ nghỉ khi Kompany tung Kane và Michael Olise vào sân. Bayern lập tức thay đổi bộ mặt. Phút 53, Konrad Laimer tạt bóng để Nicolas Jackson volley rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Sau đó, Olise cứa lòng đẳng cấp vào góc xa, đưa cách biệt chỉ còn một bàn. Và chỉ 7 phút sau, Musiala đệm bóng cận thành gỡ hòa 3-3.

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở phút 83. Sau pha cản phá của thủ môn Daniel Batz, Kane xuất hiện đúng lúc để dứt điểm cận thành, hoàn tất màn ngược dòng không tưởng cho Bayern.

Musiala chính là cầu thủ hay nhất trận khi thay đổi hoàn toàn thế trận. Tiền vệ 23 tuổi liên tục khuấy đảo hàng thủ Mainz bằng kỹ thuật và sự cơ động, trực tiếp ghi bàn gỡ hòa và góp công lớn trong bàn thắng quyết định.

Với chiến thắng này, Bayern không chỉ tiến gần hơn tới chức vô địch mà còn gửi thông điệp mạnh mẽ trước trận bán kết Champions League với PSG. Trong một ngày mà tất cả đều nghĩ Bayern sẽ thua, họ vẫn vực dậy mạnh mẽ. Và sự thay đổi ngoạn mục của Bayern đến ngay lập tức khi họ chơi với đội hình tốt nhất.

